Lityum gerektirmeyen yeni tür güvenli pil geliştirildi

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) uzmanları, su bazlı zirkonyum ve zirkonyum-iyon pilleri için yüksek güç ve hızlı şarj sağlayan yenilikçi bir elektrot geliştirdi. ixbt.com'un aktardığına göre bu başarının, enerji depolama sistemleri pazarında geleneksel lityumlu cihazlara güvenli ve daha ucuz bir alternatif oluşturma yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde su bazlı zirkonyum-iyon pilleri, sabit enerji depolama sistemleri için umut vadeden bir alan olarak görülüyor. Su bazlı, yangına dayanıklı elektrolit ve ucuz ham maddeler kullandıkları için geleneksel lityum sistemlere kıyasla daha güvenli ve ekonomik kabul ediliyorlar. Ancak enerji kapasitesinin yeterli olmaması ve hızlı şarjla ilgili zorluklar, teknolojinin yaygınlaşmasının önünde engel oluşturuyordu.

Yenilikçi yaklaşım ve özel yapı

Özellikle su bazlı elektrolitteki protonların yüksek hareketliliği, elektrot yüzeyinde istenmeyen yan reaksiyonlara neden olarak pilin performansını düşürüyordu. KAIST ekibi bu engeli aşmak yerine protonları ek bir enerji depolama mekanizmasına dönüştürmeye karar verdi. Bunun için bilim insanları, metal-organik kafes olarak adlandırılan iki boyutlu gözenekli bir malzeme kullandı.

Araştırmacılar, bu malzemenin mikroskobik gözeneklerine gerilime bağlı olarak çalışan özel amino asit grupları yerleştirdi. Sonuç olarak yüksek gerilimde elektrot önce nispeten büyük zirkonyum iyonlarını kabul ederken, gerilim düştüğünde amino grupları etkinleşiyor ve kalan boşluklar küçük, hızlı hareket eden protonlarla doluyor.

Yüksek verimlilik ve pratik sonuçlar

Bilim insanları bu süreci, önce kaba taşların bir kaba konulması, ardından taşların arasındaki boşlukların kumla doldurulmasına benzetiyor. Bu düzen, elektrot hacminin daha verimli kullanılmasını sağlarken yan reaksiyon olasılığını da önemli ölçüde azaltıyor. Deney sırasında geliştirilen elektrot, 368,7 mA·soat/g özgül kapasite gösterdi.

Şarj ve güç aktarım hızı 16 kat artırıldığında bile cihazın başlangıç kapasitesinin %46,9'unu koruduğu ve 500'den fazla hızlı döngüye dayandığı belirtildi. X-ışını kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar, sürecin gerçekten önce zirkonyum iyonları, ardından protonlar şeklinde art arda gerçekleştiğini pratikte doğruladı.

Uzmanlara göre mesele yalnızca belirli bir malzemeyle sınırlı değil; farklı iyonların birikme sırasını kontrol etme ilkesinin kendisi önem taşıyor. Bu yaklaşım gelecekte farklı elektrot türlerine de uygulanarak yüksek kapasite ve hızlı şarj özelliklerini bir arada sunan yeni nesil pillerin geliştirilmesini sağlayabilir.