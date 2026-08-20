Samsung dünyanın ilk 300 Gs yenileme hızına sahip OLED panelini tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Busan'da düzenlenen IMID 2026 fuarında en yeni çalışmalarını kamuoyuna sundu. Tanıtılan yenilikler arasında dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen, 300 Gs yenileme hızına sahip benzersiz 16 inçlik OLED panel özellikle dikkat çekti. ixbt.com'a göre bu, piyasadaki ilk ve benzeri olmayan çözüm. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu gelişmiş ekran teknolojisinin yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi gerektiren cihazlar pazarında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Yeni panelin teknik ayrıntıları şimdilik sınırlı olsa da uzmanlar, onu modern mobil teknolojilerin gelişiminde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Teknik özellikler ve yetenekler

Sunum sırasında açıklanan bilgilere göre yeni nesil OLED ekran, 16 inç diyagonal ölçüye sahip ve 16:9 en-boy oranlı geniş formatı destekliyor. Ayrıca ekranın 2,5K çözünürlük sunduğu da doğrulandı.

Üretici, ekranın parlaklık değerleriyle ilgili henüz kesin rakamlar paylaşmadı. Ancak bu ekranın tamamen yeni bir teknoloji altyapısıyla geliştirildiği göz önüne alındığında, parlaklık ve renk üretimi konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Oyuncular için yeni olanaklar

Bu yüksek teknoloji ürünü ekranlar öncelikle en yeni nesil gelişmiş oyun dizüstü bilgisayarları için tasarlandı. 300 Gs yenileme hızı, dinamik sahnelerde son derece akıcı görüntü sağlayarak özellikle e-spor ve hızlı aksiyon oyunları tutkunlarına büyük avantaj sunuyor.

Ancak Samsung, bu ekranların kullanıldığı ilk ticari ürünlerin ne zaman satışa çıkacağını veya hangi markaların bu panelleri kullanacağını henüz resmen açıklamadı.