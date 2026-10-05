Gelecek OLED ekranlı MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar önemli ölçüde daha hafif olacak

·3·Teknoloji
Gelecek OLED ekranlı MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar önemli ölçüde daha hafif olacak

Apple tarafından hazırlanan yeni nesil MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar, sadece OLED ekranlarla donatılmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut modellere kıyasla önemli ölçüde daha hafif bir ağırlığa sahip olacak. Bloomberg, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu. Modern teknoloji pazarında mobil cihazların taşınabilirliği ve hafifliği temel rekabet avantajlarından biri haline gelirken, bu değişiklik kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

İç yapıda köklü değişiklik

Edinilen bilgilere göre, Apple mühendisleri dizüstü bilgisayarların iç donanımını yeniden tasarladı. Şirket, birçok bileşenin boyutlarını küçültmeyi ve yerleşimlerini değiştirmeyi başardı. Tam olarak bu mühendislik çözümü, kasa ağırlığının önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. Cihazların tam olarak ne kadar hafifleyeceği henüz bilinmese de, kaynaklar bu farkın oldukça belirgin olacağını vurguluyor.

Hâlihazırda satışta olan MacBook Pro modelleri, ağırlıkları bakımından rakiplerinin biraz gerisinde kalıyordu. Özellikle mevcut neslin 14 inçlik versiyonu 1,55–1,62 kilogram, 16 inçlik büyük versiyonu ise 2,14–2,15 kilogram ağırlığa sahip. Yeni OLED modellerin ise piyasadaki en hafif ve kullanışlı profesyonel dizüstü bilgisayarlar arasına girmesi bekleniyor.

Beklenen teknik özellikler

Bloomberg'in haberine göre, yeni nesil dizüstü bilgisayarlar sadece yeni ekranlar ve hafif bir kasa ile değil, aynı zamanda bir dizi tasarım ve işlevsel değişiklikle gelecek. Cihazlara dokunmatik panellerin eklenmesi ve ekranın üst kısmında modern Dynamic Island çentiğinin yer alması bekleniyor. Ayrıca, dizüstü bilgisayarların genel kalınlığı da önemli ölçüde incelmiş olacak.

Bu gelişmiş cihazların tanıtımı, geleneksel olarak bu yılın sonbahar aylarına planlanıyor. Uzmanlar ve teknoloji tutkunları, Apple dizüstü bilgisayarlarını bu yılın Ekim veya Kasım aylarında görmeyi bekleyebilirler. OLED teknolojisine geçişin ve kasa yapısındaki iyileştirmelerin, hem Apple hem de genel olarak tüm dizüstü bilgisayar pazarı için önemli bir adım olacağı tahmin ediliyor.

MacBook ProAppleOLEDDizüstü BilgisayarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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