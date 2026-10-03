Samsung, Galaxy S27 amiral gemileri için ekran üretimine başladı

Güney Koreli Samsung, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S27 için bileşenlerin üretim sürecini başlattı. ZDNet'in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bazı parçaların hazırlık çalışmaları eylül ayında başladı ve ekim ayı ortasından itibaren bu sürecin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Samsung Display biriminin, yeni nesil akıllı telefonlar için OLED panellerin seri üretimine ekim ayında başlaması bekleniyor. Sektör çevrelerinden gelen bilgilere göre, şirketin yıllık planı Galaxy S27 ailesi için 47–48 milyon adet OLED panel tedarik etmeyi öngörüyor. Bu rakam, önceki nesil için hedeflenen miktardan yaklaşık yüzde 10 daha fazladır.

Yeni seri ve ekran boyutları

Mevcut bilgilere göre Samsung Display, şirketin yeni Galaxy S27 Pro modeli için de özel planlar hazırladı. 2026 sonuna kadar bu model için 2–3 milyon adet, 2027 yılı boyunca ise 4–5 milyon adet panel üretilmesi öngörülüyor. Bu adım, Güney Koreli teknoloji devinin pazar talebini tam olarak karşılamaya yönelik önemli stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Tahminlere göre, gelecekte tanıtılması beklenen temel Galaxy S27, 6,27 inçlik bir ekranla donatılacak. Ayrıca Galaxy S27+ modelinin 6,66 inç, yeni tanıtılacak Galaxy S27 Pro'nun 6,47 inç ve serinin en üst modeli olan Galaxy S27 Ultra'nın ise 6,89 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Maliyet kontrolü ve pazar stratejisi

Akıllı telefon serisinin genişlemesine rağmen Samsung, yeni cihazların maliyetlerini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için şirket, Galaxy S27 modellerinde önceki nesil Galaxy S26 için tasarlanmış bazı bileşenleri yeniden kullanabilir. Uzmanlar, bu yaklaşımın küresel ölçekte artan bellek çipi fiyatları karşısında oldukça faydalı olacağını belirtiyor.

Serinin dört modele çıkarılması, ana rakip Apple'ın hamleleriyle de yakından ilişkili. Kaynaklara göre rakip firma, iPhone modellerini yılın farklı dönemlerinde piyasaya sürme stratejisine geçiyor. Bu nedenle Samsung'un, farklı fiyat segmentlerinde başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olması gerekiyor.