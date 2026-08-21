Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max akıllı telefonları alıcılar arasında yoğun talep gördü

Xiaomi şirketinin yeni amiral gemisi cihazları piyasada büyük başarıyla satılıyor. ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, tanıtımdan sonraki ilk hafta içinde Redmi K100 Pro ve Redmi K100 Pro Max modelleri başlangıçtaki satış hacimlerinin yaklaşık yüzde 95'ini satmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

11 Ağustos'ta duyurulan bu serideki akıllı telefonlar, alıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. @RDObservation analistlerinin paylaştığı verilere göre yeni nesil cihazlar, önceki nesil modellere kıyasla birkaç kat daha yüksek sonuç elde etti.

Satış göstergeleri ve büyüme oranları

Karşılaştırma için, temel Redmi K100 Pro modeli geçen yılki Redmi K90 cihazına göre yüzde 70 daha iyi sonuç verirken, daha gelişmiş Redmi K100 Pro Max sürümünün satış hacmi Redmi K90 Pro Max'in göstergesinden tam yüzde 135 daha yüksek oldu. Şirket temsilcisi Lu Weibin daha önce, Pro Max sürümünün tanıtımdan sonraki ilk gün içinde önceki neslin rekorunu yüzde 150 oranında yenilediğini açıklamıştı.

Bu yüksek sonuçların elde edilmesinde cihazların teknik özellikleri ve modern donanımı önemli rol oynadı. Serideki her iki akıllı telefon da yüksek performans sunan gelişmiş Snapdragon işlemcilerle donatıldı; bu da hızlı ve kararlı çalışmalarını sağlıyor.

Teknik özellikler ve avantajlar

Yeni amiral gemilerinin bir diğer dikkat çekici özelliği pil kapasiteleri. Redmi K100 Pro modeli 8580 mA•ч kapasiteli bir bataryayla donatılırken, K100 Pro Max sürümünde daha büyük 9070 mA•ч kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Üreticiler ses kalitesine de özel önem verdi. Bu serideki akıllı telefonlar, Bose uzmanları tarafından özel olarak ayarlanan yüksek kaliteli bir ses sistemiyle donatıldı. Bu sistem, kullanıcılara multimedya içeriklerini tüketirken daha zengin bir deneyim sunuyor.

Küresel teknoloji pazarındaki yoğun rekabet ortamında elde edilen bu yüksek sonuçlar, Xiaomi markasının kullanıcı ihtiyaçlarını doğru analiz ettiğini ve amiral gemisi cihazlarında fiyat-performans dengesini doğru kurduğunu gösteriyor.