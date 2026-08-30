Moskova Bölgesi'nde 12 yaşındaki çocuk öldürüldü: Şüpheli iki kız öğrenci

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Moskova Bölgesi'nde 12 yaşındaki çocuk öldürüldü: Şüpheli iki kız öğrenci

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Orehovo-Zuyevo şehir bölgesinde 12 yaşındaki bir okul öğrencisi öldürüldü. Cinayet şüphelisi 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu gözaltına alındı. Mahkeme daha sonra haklarında iki ay tutukluluk kararı verdi. Konuyla ilgili bilgiyi Meduza aktardı.

Çocuğun 26 Ağustos günü Kabanovo köyünde kaybolduğu öğrenildi. Annesinin polise başvurmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Aramalara gönüllüler de katıldı.

27 Ağustos günü çocuğun cansız bedeni terk edilmiş bir binanın bodrum katında bulundu. Polis raporuna göre, vücudunda şiddet izleri ve çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. Olayla ilgili cinayet davası açıldı.

Soruşturma kapsamında köyde yaşayan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız şüpheli olarak yakalandı. Medyada yer alan bilgilere göre, kızlar maktulü tanıyordu ve onu terk edilmiş binaya götürmüş olabilirler. Cinayeti önceden planladıklarına dair bilgiler de yayıldı, ancak bu detaylar henüz soruşturmanın nihai sonucu olarak açıklanmadı.

Polis memurları, bina koridorunda elleri kelepçeli kadınları götürüyor.

Olayla ilgili bir başka versiyon daha geniş çapta tartışılıyor. Buna göre, şüpheli kızların Güney Kore'nin popüler «Squid Game» dizisinin etkisinde kalmış olabileceği düşünülüyor. Maktulün annesi de soruşturmada bu ihtimalin değerlendirildiğini belirtti. Annesinin ifadesine göre, şüpheli kızlardan birinin odasında dizi karakterlerinin posterleri bulunuyordu ve sosyal medya hesabında diziden alınan şiddet sahnelerini içeren videolar yer alıyordu.

Odada siyah ceketli sarışın bir kadın oturuyor.

Bazı medya organları, şüphelilerin cinayeti bir 'video challenge' için kaydettiğini, diğer kaynaklar ise telefonlarını kasten evde bıraktıklarını yazıyor. Bu çelişkili bilgiler henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Ayrıca, şüphelilerin üzerinde yaklaşık 50 kişinin isminin bulunduğu bir liste ele geçirildiğine dair haberler de yayıldı. Ancak bu bilginin de resmi bir doğrulaması bulunmuyor.

Şu anda soruşturma devam ediyor. Kolluk kuvvetleri cinayetin kesin nedenini, şüphelilerin eylemlerini ve suça yol açan koşulları belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle, sosyal ağlarda ve bazı medya organlarında yayılan ek versiyonları şimdilik nihai gerçek olarak kabul etmek için bir temel bulunmuyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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