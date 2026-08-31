Hürmüz Boğazı'nda dehşet verici patlama: Süper tanker mayına çarparak alev aldı

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda olağanüstü bir durum yaşandı. Boğazın güney kesiminde dev bir süper tanker deniz mayınlarına çarparak infilak etti. Bu konuda İran'ın nüfuzlu Fars haber ajansı, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) basın servisine dayandırarak resmi bir açıklama yayınladı.

Haberde, tankerin İran tarafıyla koordine edilmeden "yasadışı bir rota" üzerinden geçmeye çalıştığı ve aynı anda iki deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Gemi tamamen durduruldu: Patlamanın detayları ve sonuçları

Olayın ardından ortaya çıkan durumla ilgili şu bilgiler açıklandı:

İki mayın ve yangın: Gemi, geçişin yasak olduğu bölgede art arda iki mayına çarptı. Şiddetli patlama sonucu gemide yangın çıktı ve tankerin hareketi tamamen durdu;

Mürettebatın akıbeti belirsiz: Şu anki açıklamada yaralılar, ölüler, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın akıbeti hakkında net bir detay verilmedi;

IRGC'den sert ültimatom: İran Deniz Kuvvetleri, belirlenen kuralları ihlal ederek boğazdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan her türlü yabancı gemiyi aynı acı sonun beklediği konusunda bir kez daha sert bir uyarıda bulundu.

Bölgedeki gerilim: Füze saldırıları ve üslere yönelik saldırılar

Bu olay, Basra Körfezi'nde uzun süredir artan askeri-siyasi çatışmaların bir sonraki aşaması oldu: