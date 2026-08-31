Hürmüz Boğazı'nda dehşet verici patlama: Süper tanker mayına çarparak alev aldı

·12·Dünya
Hürmüz Boğazı'nda dehşet verici patlama: Süper tanker mayına çarparak alev aldı

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda olağanüstü bir durum yaşandı. Boğazın güney kesiminde dev bir süper tanker deniz mayınlarına çarparak infilak etti. Bu konuda İran'ın nüfuzlu Fars haber ajansı, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) basın servisine dayandırarak resmi bir açıklama yayınladı.

Haberde, tankerin İran tarafıyla koordine edilmeden "yasadışı bir rota" üzerinden geçmeye çalıştığı ve aynı anda iki deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Gemi tamamen durduruldu: Patlamanın detayları ve sonuçları

Olayın ardından ortaya çıkan durumla ilgili şu bilgiler açıklandı:

  • İki mayın ve yangın: Gemi, geçişin yasak olduğu bölgede art arda iki mayına çarptı. Şiddetli patlama sonucu gemide yangın çıktı ve tankerin hareketi tamamen durdu;

  • Mürettebatın akıbeti belirsiz: Şu anki açıklamada yaralılar, ölüler, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın akıbeti hakkında net bir detay verilmedi;

  • IRGC'den sert ültimatom: İran Deniz Kuvvetleri, belirlenen kuralları ihlal ederek boğazdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan her türlü yabancı gemiyi aynı acı sonun beklediği konusunda bir kez daha sert bir uyarıda bulundu.

Bölgedeki gerilim: Füze saldırıları ve üslere yönelik saldırılar

Bu olay, Basra Körfezi'nde uzun süredir artan askeri-siyasi çatışmaların bir sonraki aşaması oldu:

  • Hürmüz'deki önceki saldırılar: Daha önce de İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki ABD savaş gemilerinin rotasına doğru füze saldırıları düzenlediği kaydedilmişti;

  • Ürdün'deki hava üsleri hedefte: Ayrıca bölgedeki gerilim kapsamında ABD'nin Ürdün topraklarında bulunan "Kral Hüseyin" ve "El-Ezrak" hava üslerine de saldırılar düzenlendi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tokayev yeni kararnameyi imzaladı: Kazakistan Başbakanı belli olduTokayev yeni kararnameyi imzaladı: Kazakistan Başbakanı belli olduBugün, 13:41ABD'de 13 yaşındaki kıza tecavüz eden Özbek sürücü yakalandıABD'de 13 yaşındaki kıza tecavüz eden Özbek sürücü yakalandıBugün, 13:32San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)Bugün, 13:04Tayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kaybolduTayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kaybolduBugün, 12:52BAE, İran'ın ABD hava üssüne yönelik saldırılarının ardından bir insansız hava aracını ele geçirdiğini duyurduBAE, İran'ın ABD hava üssüne yönelik saldırılarının ardından bir insansız hava aracını ele geçirdiğini duyurduBugün, 12:28Batı Kazakistan'da bir anaokulu muhasebecisi maaşını 30 milyon tenge artırdıBatı Kazakistan'da bir anaokulu muhasebecisi maaşını 30 milyon tenge artırdıBugün, 12:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar