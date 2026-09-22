iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı. Cihazlar, eSIM ve SIM versiyonlarında farklı fiyatlarla sunulmaktadır.
eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.629 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.029 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.199 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 dolar
SIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.669 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.699 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.099 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.799 dolar
Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtildi.
Yorumlar 0
…