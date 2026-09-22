iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları

·143·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı. Cihazlar, eSIM ve SIM versiyonlarında farklı fiyatlarla sunulmaktadır.

eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.629 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.029 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.199 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 dolar

SIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.669 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.699 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.099 dolar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 dolar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.799 dolar

Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtildi.

iPhoneAkıllı TelefonFiyatlarTeknolojiApple
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı: Üç adet 200 MP kameraya sahip ilk amiral gemisiOppo Find X10 Pro Max tanıtıldı: Üç adet 200 MP kameraya sahip ilk amiral gemisiDün, 23:56ABD su tedarik sistemleri hackerların hedefindeABD su tedarik sistemleri hackerların hedefindeDün, 23:29İnsan kontrolünden çıkan zeka: Yapay zeka liderlerini endişelendiren nedir?İnsan kontrolünden çıkan zeka: Yapay zeka liderlerini endişelendiren nedir?Dün, 08:19Apple mağazalarının mimarı yapay zeka ile alışverişe şüpheyle yaklaşıyorApple mağazalarının mimarı yapay zeka ile alışverişe şüpheyle yaklaşıyorDün, 04:50Oppo A7 Pro Max uluslararası pazara çıktıOppo A7 Pro Max uluslararası pazara çıktıDün, 02:57Siber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildiSiber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildiDün, 02:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti