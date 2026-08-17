NASA, Ay'daki Uzun Vadeli Görevler İçin Bilim İnsanlarından Yardım İstedi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, İnsan Araştırmaları Programı (Human Research Program, HRP) aracılığıyla bilim camiasına önemli bir çağrıda bulundu. Ajans, gelecekte Ay üslerinde ve hatta Mars'a doğru gerçekleştirilecek uzun süreli seferlerde insan vücudunun karşılaşacağı riskleri önceden belirlemek ve incelemek üzere teklifler sunulmasını istiyor. Bu girişim, insanlığın uzayı keşfetme tarihinde yeni bir aşamaya geçiş sürecindeki en önemli tıbbi-biyolojik görevlerden biri hâline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre NASA, artık Ay'a kısa süreli ziyaretler düzenlemekten vazgeçerek orada kalıcı bir üs kurma ve uzun süre kalma senaryosuna geçiyor. Ancak temel sorun, günümüzde insanlığın özellikle Ay ortamının insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında son derece sınırlı bilgiye sahip olması. Şimdiye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) ve diğer istasyonlarda 437 güne kadar süren uzun uçuşlar incelenmiş olsa da astronotların tamamı Ay yüzeyinde toplamda yalnızca yaklaşık 80 saat geçirdi.

Ay Ortamının Kendine Özgü Riskleri

Uzmanlar, Ay koşullarının UUİ'deki deneyimler temel alınarak doğrudan taklit edilemeyeceğini belirtiyor. Astronotlar burada düşük seviyeli yer çekimi ve artan radyasyon maruziyeti gibi tamamen farklı etkenlerle karşılaşacak. HRP baş bilim danışmanı Michael Stenger'in belirttiğine göre kalıcı bir Ay üssündeki araştırmalar, insan vücudunun kısmi yer çekimine uzun süre boyunca nasıl uyum sağladığını anlamayı mümkün kılacak. Ayrıca gelecekte Ay yüzeyine özel bir tıbbi-biyolojik laboratuvar yerleştirme olasılığı da bulunuyor.

NASA uzmanları, uzun süreli kalmanın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte astronotlara uzaktan tıbbi desteğin ne kadar etkili şekilde sağlanabileceği ve hangi fiziksel egzersiz sistemlerine ihtiyaç duyulacağı da odak noktaları arasında yer alıyor. Ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkması hâlinde mürettebatı Ay yüzeyinden Dünya'ya derhâl geri getirmek mümkün olmayacağından bu konular son derece kritik önem taşıyor.

Şu anda toplanan bilimsel sorular ve teklifler, gelecekteki araştırmaların yönünü belirlemeli. UUİ'de edinilen deneyim sağlam bir temel oluştursa da Ay koşulları ölçek ve çevre parametreleri bakımından temelden farklılık gösteriyor. NASA bu çabalarla gelecekteki Ay seferlerindeki tüm tıbbi riskleri en aza indirmeyi ve insanlığın uzayda uzun süre yaşayabilmesi için zemin hazırlamayı planlıyor.