Xiaomi 400 fincana kadar kahve hazırlayabilen taşınabilir kahve makinesini tanıttı

Xiaomi, Mijia markası altında ilk taşınabilir kahve makinesini tanıttı. Termos şeklinde tasarlanan bu yenilik; seyahat, kamp ve ofis ortamlarında kullanım için geliştirildi. Cihazın yüksekliği 24,5 cm olup çanta veya araç içi bardaklıklara kolayca sığabiliyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Cihazın içinde 20 bar basınçlı elektromanyetik pompa bulunuyor; bu sayede hem kahve kapsülleri hem de öğütülmüş kahve ile çalışabiliyor. Suyu ısıtmak için 92 °C sıcaklığı koruyan özel bir seramik eleman kullanılıyor. Bir porsiyon içeceği hazırlamak yaklaşık 45 saniye sürüyor ve cihaz hem sıcak hem de soğuk ekstraksiyon yöntemlerini destekliyor.

Kahve makinesi 7500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. USB-C portu üzerinden 45 W güçle şarj oluyor: yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşmak 30 dakika, tam şarj olmak ise 80 dakika sürüyor. Cihaz, standart bir Power Bank ile de şarj edilebiliyor.

Eğer makineye önceden ısıtılmış su konulursa, enerji sadece pompa için harcandığından tek şarjla 400 fincana kadar kahve hazırlanabiliyor. Suyu cihazın kendisi ısıtırsa, şarj yaklaşık 3 fincan için yeterli oluyor. Gövde, IP55 standardına göre toz ve su sıçramalarına karşı korumalı.

Paket içeriğinde kılıf, taban, metal filtre, ölçü kaşığı ve paslanmaz çelik termos kupa bulunuyor. Xiaomi, bu yeni gadget'ını ilk alıcılar için 82 dolar fiyatla sunuyor.