Xiaomi yeni nesil insansı robotunu tanıttı

·2·Teknoloji
Xiaomi yeni nesil insansı robotunu tanıttı

Pekin'de düzenlenen Dünya Robotik Konferansı'nda Xiaomi, yeni nesil insansı robotunu tanıttı. Xiaomi Tieda adlı cihaz, gelişmiş mühendislik çözümleri ve yapay zekâ yeteneklerini bir araya getirmesiyle uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre yeni robotun boyu 1,7 metre, ağırlığı ise 66 kilogram. Robotun tasarımı 66 serbestlik derecesini destekliyor; bu da insan hareketlerini daha yüksek doğrulukla taklit etmesini sağlıyor.

Üretimdeki testler ve başarılar

Sunumda aktarıldığı üzere Xiaomi Tieda, daha bu yılın başlarında şirketin otomobil fabrikasına “staj” için gönderildi. Fabrikada robot, kendi kendine somun kesme istasyonuna parça yükleme görevinde test edildi. Üç aylık çalışmanın ardından robot, operasyonları başarıyla tamamlama oranını %98'e çıkardı. Bu oran, insan performansından yalnızca 1 yüzde puan daha düşük.

Uzmanlara göre robotun yakın gelecekte otomobil fabrikalarındaki karmaşık süreçlere resmî olarak tam kapsamlı biçimde dâhil edilmesi bekleniyor. Bu da sanayi işletmelerindeki otomasyon süreçlerini daha üst bir seviyeye taşıyacak.

Lojistik ve sıra dışı görevler

Fabrikanın son montaj bölümündeki lojistik alanında robot başka bir işi de öğrendi. Tieda burada merkezi kontrol panelinin yan kapaklarını ayırdı ve malzeme kutularını istifledi. Bu alandaki çalışmalarda da operasyonları başarıyla tamamlama oranı yaklaşık %90 olarak kaydedildi.

Şirket mühendisleri robotun yeteneklerini yalnızca sanayiyle sınırlamadı. Tieda, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası sırasında “çiçekçi” rolünü de denedi. Robot yaprakları topladı, çiçekleri dağıttı ve bunları seyircilere uzattı.

Yapay zekâ ve bağımsız kontrol

Sunum sırasında robot seyircilerle tokalaştı, onları selamladı ve elleriyle kalp şeklinde jestler yaptı. Bu tür karmaşık hareketleri özel bir büyük dil modeli (LLM) temelinde gerçekleştirebilmesi, robotun başlıca avantajlarından biri.

Benzer gösterilerin çoğunda manuel uzaktan kontrol yöntemleri kullanılırken Xiaomi Tieda durumu bağımsız olarak anlıyor, verilen görevi kavrıyor ve dış müdahale olmadan gerekli hareketleri kendisi seçiyor.

XiaomiRobotikYapay ZekâSanayiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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