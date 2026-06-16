iPhone 17 akıllı telefonlarının güncel fiyatları belli oldu
iPhone 17 akıllı telefonlarının güncel fiyatları belli oldu. Aşağıdaki hesaplamalar şartlı olarak 1 dolar = 12.000 som kuru üzerinden verilmiştir.
1 E-SIM (1 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17
256 GB — 879 dolar (10 milyon 548 bin som)
iPhone 17 Air
256 GB Blue — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)
256 GB Black — 999 dolar (11 milyon 988 bin som)
256 GB Gold — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)
256 GB White — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)
Deep Blue — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)
Silver — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)
iPhone 17 Pro 512 GB
Blue — 1.499 dolar (17 milyon 988 bin som)
Orange — 1.399 dolar (16 milyon 788 bin som)
Silver — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)
iPhone 17 Pro 1 TB
Orange — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)
Orange — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)
Silver — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Deep Blue — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)
Orange — 1.599 dolar (19 milyon 188 bin som)
Silver — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)
Blue — 1.799 dolar (21 milyon 588 bin som)
Silver — 2.029 dolar (24 milyon 348 bin som)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)
Orange — 2.299 dolar (27 milyon 588 bin som)
Silver — 2.699 dolar (32 milyon 388 bin som)
1 SIM (1 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17
256 GB — 889 dolar (10 milyon 668 bin som)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1.359 dolar (16 milyon 308 bin som)
Deep Blue — 1.379 dolar (16 milyon 548 bin som)
Silver — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)
iPhone 17 Pro 512 GB
Orange — 1.599 dolar (19 milyon 188 bin som)
Silver — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)
Blue — 1.679 dolar (20 milyon 148 bin som)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1.489 dolar (17 milyon 868 bin som)
Orange — 1.479 dolar (17 milyon 748 bin som)
Silver — 1.464 dolar (17 milyon 568 bin som)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Orange — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)
Blue — 1.749 dolar (20 milyon 988 bin som)
Silver — 1.689 dolar (20 milyon 268 bin som)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)
Blue — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)
Silver — 2.049 dolar (24 milyon 588 bin som)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)
Orange — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)
Silver — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)
2 E-SIM + E-SIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17
256 GB — 889 dolar (10 milyon 668 bin som)
iPhone 17 Air
256 GB Blue — 999 dolar (11 milyon 988 bin som)
256 GB Black — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)
256 GB Gold — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)
256 GB White — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1.279 dolar (15 milyon 348 bin som)
Deep Blue — 1.289 dolar (15 milyon 468 bin som)
Silver — 1.289 dolar (15 milyon 468 bin som)
iPhone 17 Pro 512 GB
Blue — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)
Orange — 1.449 dolar (17 milyon 388 bin som)
Silver — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)
iPhone 17 Pro 1 TB
Orange — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)
Orange — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)
Silver — 1.369 dolar (16 milyon 428 bin som)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Deep Blue — 1.639 dolar (19 milyon 668 bin som)
Orange — 1.609 dolar (19 milyon 308 bin som)
Silver — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)
Blue — 1.899 dolar (22 milyon 788 bin som)
Silver — 2.049 dolar (24 milyon 588 bin som)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)
Orange — 2.299 dolar (27 milyon 588 bin som)
Silver — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)
SIM + E-SIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17
256 GB — 899 dolar (10 milyon 788 bin som)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1.379 dolar (16 milyon 548 bin som)
Deep Blue — 1.399 dolar (16 milyon 788 bin som)
Silver — 1.384 dolar (16 milyon 608 bin som)
iPhone 17 Pro 512 GB
Orange — 1.619 dolar (19 milyon 428 bin som)
Silver — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)
Blue — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1.509 dolar (18 milyon 108 bin som)
Orange — 1.504 dolar (18 milyon 48 bin som)
Silver — 1.484 dolar (17 milyon 808 bin som)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Orange — 1.739 dolar (20 milyon 868 bin som)
Blue — 1.849 dolar (22 milyon 188 bin som)
Silver — 1.749 dolar (20 milyon 988 bin som)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)
Blue — 2.199 dolar (26 milyon 388 bin som)
Silver — 2.199 dolar (26 milyon 388 bin som)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)
Orange — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)
Silver — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)
Satıcı bilgilerine göre fiyatlar her gün değişebilir. Sitemiz bu fiyatlarla satın almayı garanti etmez, bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
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