iPhone 17 akıllı telefonlarının güncel fiyatları belli oldu

·22·Teknoloji
iPhone 17 akıllı telefonlarının güncel fiyatları belli oldu

iPhone 17 akıllı telefonlarının güncel fiyatları belli oldu. Aşağıdaki hesaplamalar şartlı olarak 1 dolar = 12.000 som kuru üzerinden verilmiştir.

1 E-SIM (1 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17

  • 256 GB — 879 dolar (10 milyon 548 bin som)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)

  • 256 GB Black — 999 dolar (11 milyon 988 bin som)

  • 256 GB Gold — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)

  • 256 GB White — 979 dolar (11 milyon 748 bin som)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)

  • Deep Blue — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)

  • Silver — 1.269 dolar (15 milyon 228 bin som)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1.499 dolar (17 milyon 988 bin som)

  • Orange — 1.399 dolar (16 milyon 788 bin som)

  • Silver — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)

  • Orange — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)

  • Silver — 1.349 dolar (16 milyon 188 bin som)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)

  • Orange — 1.599 dolar (19 milyon 188 bin som)

  • Silver — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)

  • Blue — 1.799 dolar (21 milyon 588 bin som)

  • Silver — 2.029 dolar (24 milyon 348 bin som)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)

  • Orange — 2.299 dolar (27 milyon 588 bin som)

  • Silver — 2.699 dolar (32 milyon 388 bin som)

1 SIM (1 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 dolar (10 milyon 668 bin som)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1.359 dolar (16 milyon 308 bin som)

  • Deep Blue — 1.379 dolar (16 milyon 548 bin som)

  • Silver — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1.599 dolar (19 milyon 188 bin som)

  • Silver — 1.629 dolar (19 milyon 548 bin som)

  • Blue — 1.679 dolar (20 milyon 148 bin som)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1.489 dolar (17 milyon 868 bin som)

  • Orange — 1.479 dolar (17 milyon 748 bin som)

  • Silver — 1.464 dolar (17 milyon 568 bin som)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)

  • Blue — 1.749 dolar (20 milyon 988 bin som)

  • Silver — 1.689 dolar (20 milyon 268 bin som)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)

  • Blue — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)

  • Silver — 2.049 dolar (24 milyon 588 bin som)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)

  • Orange — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)

  • Silver — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)

2 E-SIM + E-SIM (2 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 dolar (10 milyon 668 bin som)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 999 dolar (11 milyon 988 bin som)

  • 256 GB Black — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)

  • 256 GB Gold — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)

  • 256 GB White — 1.039 dolar (12 milyon 468 bin som)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1.279 dolar (15 milyon 348 bin som)

  • Deep Blue — 1.289 dolar (15 milyon 468 bin som)

  • Silver — 1.289 dolar (15 milyon 468 bin som)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)

  • Orange — 1.449 dolar (17 milyon 388 bin som)

  • Silver — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1.649 dolar (19 milyon 788 bin som)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)

  • Orange — 1.364 dolar (16 milyon 368 bin som)

  • Silver — 1.369 dolar (16 milyon 428 bin som)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1.639 dolar (19 milyon 668 bin som)

  • Orange — 1.609 dolar (19 milyon 308 bin som)

  • Silver — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)

  • Blue — 1.899 dolar (22 milyon 788 bin som)

  • Silver — 2.049 dolar (24 milyon 588 bin som)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1.999 dolar (23 milyon 988 bin som)

  • Orange — 2.299 dolar (27 milyon 588 bin som)

  • Silver — 2.599 dolar (31 milyon 188 bin som)

SIM + E-SIM (2 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17

  • 256 GB — 899 dolar (10 milyon 788 bin som)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1.379 dolar (16 milyon 548 bin som)

  • Deep Blue — 1.399 dolar (16 milyon 788 bin som)

  • Silver — 1.384 dolar (16 milyon 608 bin som)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1.619 dolar (19 milyon 428 bin som)

  • Silver — 1.659 dolar (19 milyon 908 bin som)

  • Blue — 1.699 dolar (20 milyon 388 bin som)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1.509 dolar (18 milyon 108 bin som)

  • Orange — 1.504 dolar (18 milyon 48 bin som)

  • Silver — 1.484 dolar (17 milyon 808 bin som)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1.739 dolar (20 milyon 868 bin som)

  • Blue — 1.849 dolar (22 milyon 188 bin som)

  • Silver — 1.749 dolar (20 milyon 988 bin som)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2.099 dolar (25 milyon 188 bin som)

  • Blue — 2.199 dolar (26 milyon 388 bin som)

  • Silver — 2.199 dolar (26 milyon 388 bin som)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)

  • Orange — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)

  • Silver — 2.629 dolar (31 milyon 548 bin som)

Satıcı bilgilerine göre fiyatlar her gün değişebilir. Sitemiz bu fiyatlarla satın almayı garanti etmez, bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

AppleiPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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