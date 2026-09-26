Xiaomi, akıllı telefonlar için Pocket Guitar adlı cihazı tanıttı

·7·Teknoloji
Xiaomi, akıllı telefonlar için Pocket Guitar adlı cihazı tanıttı

Ixbt.com'un haberine göre Xiaomi, mobil cihazlar için özgün ve sıra dışı Pocket Guitar adlı cep tipi hiper aksesuarını tanıttı. Temel olarak yeni Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max amiral gemileri için tasarlanan bu cihaz, kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak müzik becerilerini denemelerine olanak tanıyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Aksesuarın gövdesi, özel bir mıknatıs yardımıyla akıllı telefonun arka paneline sıkıca monte edilir. Kapalıyken cihazın ikincil ekranını kapatır, açıldığında ise iki işlevsel parçaya ayrılır. İlk kısımda I'den VII'ye kadar işaretlenmiş akor tuşları bulunurken, ikinci kısım ise rölyef yüzeyi sayesinde gitar tellerini başarıyla taklit eder.

Cihazın çalışma modu ve özellikleri

Pocket Guitar, akıllı telefona Bluetooth üzerinden kablosuz bağlanır ve özel Çin yapımı Changba karaoke uygulamasıyla çalışır. Cihaz, kullanıcılara iki ana mod sunar:

  • Akor modu: kullanıcı bir eliyle tuşlar aracılığıyla gerekli akorları seçer, diğer eliyle ise tellerde çalmayı simüle eder.
  • Ritim modu: bu modda akor seçimi gerekmez, sadece ritme uyum sağlamak yeterlidir; diğer tüm hareketleri mobil uygulama gerçekleştirir.
Oyun sırasında Xiaomi 18 Pro'nun arka ekranı, kontrol öğelerini ve gerekli bilgileri göstermek için kullanılır. Bu yaklaşım, ekranın elle kapatılmasını önler.

Uyumluluk ve teknik özellikler

Cihaz, Xiaomi amiral gemileri için özel olarak geliştirilmiş olsa da, sunduğu imkanlardan diğer Xiaomi modellerinde ve iOS 14 ve üzeri sürümlere sahip iPhone cihazlarında da yararlanılabilir. Bunun için Changba uygulamasının yüklü olması yeterlidir.

Teknik açıdan yeni cep gitarı, 630 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Üretici, bu pil kapasitesinin tek bir tam şarjla 30 güne kadar çalışma süresi sunduğunu belirtiyor. Bataryayı şarj etmek için modern bir USB-C portu mevcuttur.

Şu anda Xiaomi Pocket Guitar, Çin pazarında satışa sunulmuş durumdadır. İç pazarda bu cihazın fiyatı 599 yuan veya yaklaşık 90 ABD dolarıdır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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