NASA uzay teleskobunu kurtarmaya yönelik benzersiz operasyonu iptal etti

NASA ve Katalyst Space, Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin yörüngesini yükseltmeye yönelik planlanan benzersiz deneysel operasyondan vazgeçti. SpaceNews'in bildirdiğine göre bunun nedeni, Link adlı deneysel uzay aracının yönlendirme sistemindeki ciddi arızalar oldu. Bu nedenle teleskobu fiziksel olarak yakalamanın tehlikeli olduğu değerlendirildi. Haberi Ixbt.com veriyor .

Link uzay aracı, bu yıl 3 Temmuz'da Pegasus XL roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı. Projenin temel görevi Swift teleskobuna yaklaşmak, onu yakalamak ve kendi motorlarını kullanarak daha yüksek bir yörüngeye taşımaktı. Uzmanlara göre böyle bir operasyon, Dünya atmosferinin etkisiyle beklenenden daha hızlı alçalan bilimsel aracın hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatabilirdi.

Teknik sorunlar ve başarısızlığın nedenleri

Ancak fırlatmadan kısa süre sonra Link uzay aracında beklenmedik teknik sorunlar ortaya çıktı. Katalyst Space'in verilerine göre uzay aracı, 28 Temmuz'da kontrol sistemindeki hatalar nedeniyle birden fazla eksen boyunca kontrolsüz dönüşe girdi. Özellikle araç, uzaydaki yönelimini kontrol etmek için tasarlanan üç reaksiyon çarkından ikisini kaybetti; itki sistemi de yalnızca kısmen çalışmaya başladı.

Mühendisler durumu olumlu yönde değiştirmek için ellerinden geleni yaptı. Ağustos ayının başlarına gelindiğinde Link'in dönüş hızını saniyede 9 grad'dan 1,47 gradus'a düşürmeyi başardılar. Aracı dengelemek amacıyla başlangıçta teleskobun yörüngesini değiştirmek için tasarlanan elektrikli motorların kullanılması gerekti. Daha sonra uzmanlar, görevin sürdürülmesine yardımcı olması gereken yeni yazılımı yükledi.

Gelecek planları ve beklentiler

Ağustos ayının ortalarında Katalyst, yazılım güncellemesinin ardından Link'in Swift'e yaklaşarak onu yakalamayı denemesini umuyordu. Ancak şirket, 20 Ağustos'ta NASA ile yapılan görüşmelerin ardından görevin bu bölümünden kesin olarak vazgeçti. Taraflar, operasyonun son derece tehlikeli olduğu sonucuna varmalarına yol açan kesin kriterleri açıklamadı.

Buna rağmen Link uzay aracı, yörünge hizmet teknolojilerini test etmek için kullanılmaya devam edebilir. NASA ve Katalyst, Swift ile fiziksel temas kurmadan ve yörüngesini yükseltmeden, doğrudan yakınında çeşitli operasyonlar ve yaklaşma testleri gerçekleştirme seçeneklerini değerlendiriyor.

Hatırlatmak gerekirse Swift, 2004'ten bu yana uzayda faaliyet gösteriyor ve esas olarak gama ışını patlamalarını incelemeye odaklanıyor. Aracın yörüngesi, Dünya'nın üst atmosferinin etkisiyle yavaş yavaş alçalıyor. Güneş etkinliğinin artması, uydu irtifasındaki atmosfer yoğunluğunu yükselterek sürtünmeyi artırıyor ve irtifa kaybı sürecini hızlandırıyor. NASA, 2025'te ticari araçlar kullanarak bu gözlemevini kurtarma olanaklarını incelemeye başlamıştı. Link'in başarısı, başlangıçta fırlatıldıktan sonra bakım için tasarlanmayan uyduların ömrünü uzatma teknolojisinin önemli bir gösterimi olabilirdi.