Xiaomi yeni Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvaryumunu tanıttı

Xiaomi, akıllı ev ekosistemine balık bakımını kolaylaştıran yeni bir cihaz, Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvaryumunu ekledi. Ixbt.com'a göre bu cihaz, evde balık beslemek isteyen ancak sürekli ve zahmetli bakıma vakti olmayan kullanıcılar için tasarlandı. Ürün; su arıtma, otomatik besleme ve sıcaklık kontrolü sistemlerini bir arada sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Öne çıkan yeniliklerden biri, gelişmiş su dolaşım sistemi. Akış, çeşitli aşamalı filtreleme unsurlarından geçerek kirlerden kademeli olarak arındırılıyor. Biyolojik filtre, suyun yararlı bakterilerle daha uzun süre etkileşime girmesini sağlayan U şeklinde bir kanala sahipken çok katmanlı filtreler yem kalıntılarını ve atıkları etkili biçimde tutuyor.

Teknik özellikler ve akıllı kontrol

Akvaryumda fırçasız motora sahip güvenilir bir pompanın yanı sıra ultraviyole lamba veya ısıtıcı gibi ek aksesuarların bağlanması için tasarlanmış 5 watt gücünde akıllı bir genişletme portu bulunuyor. Gövdeye yerleştirilen renkli 1,47 inç LCD ekran, su sıcaklığını, cihazların durumunu ve önemli uyarıları gösteriyor.

Otomatik yemleme cihazı hem manuel hem de akıllı çalışma modlarını destekliyor. Kullanıcılar Mi Home uygulaması üzerinden balıkları uzaktan besleyebilir, pompanın çalışmasını ayarlayabilir ve su parametrelerini sürekli izleyebilir. Ayrıca sistemin Xiao Ai sesli asistanı üzerinden kontrol edilebildiği ve kapak açıldığında cihazları otomatik olarak kapattığı belirtiliyor.

Dayanıklılık ve fiyatlandırma

Cihazın tasarımında güvenlik ve kullanım kolaylığına da özel önem verilmiş. Akvaryum, balıkların dışarı sıçramasını önleyen yüksek kaliteli şeffaf camdan üretilmiş. Ayrıca cam panellerin buğulanmasını önleyen bir havalandırma sistemiyle donatılmış. Elektrik kesintisi gibi acil durumlarda cihaz, harici bir USB powerbank ile de çalışabiliyor.

Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro, Çin pazarında ön sipariş döneminde 599 yuan fiyatla sunuluyor. Ürünün satışlarının kitle fonlaması platformu üzerinden bu yıl 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.