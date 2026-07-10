Teknoloji dünyasında tarihi dönüm noktası: OpenAI, Anthropic ve SpaceX rekorları tazeledi

·42·Teknoloji
Teknoloji dünyasında tarihi dönüm noktası: OpenAI, Anthropic ve SpaceX rekorları tazeledi

Küresel teknoloji pazarında benzeri görülmemiş finansal değişimler yaşanıyor. Son çeyrek asırda Google, Meta ve Tesla gibi devlerin halka arzı (IPO) sektörü şekillendirmiş olsa da, artık yapay zeka ve uzay teknolojileri liderleri tüm rekorları kırmaya hazırlanıyor. NCVA-Pitchbook Venture Monitor raporuna göre, OpenAI, Anthropic ve SpaceX şirketlerinin halka arzının, ABD risk sermayesi tarihindeki son 25 yılda gerçekleşen tüm çıkışların toplam değerini aşması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu üç şirketin toplam piyasa değerinin 4 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, SpaceX şirketi halka açık pazara 1,77 trilyon dolarlık bir değerleme ile adım attı. Bu rakamlar ışığında, 2019 yılında Uber tarafından gerçekleştirilen ve o dönem büyük ses getiren 84 milyar dolarlık IPO, bugün SpaceX değerinin yüzde 5'ine bile ulaşmıyor. Bu durum, modern teknolojik girişimlerin ölçeğinin ne kadar genişlediğini gösteriyor.

Yapay zeka yarışı ve finansal büyüme

Şu anda özel pazardaki neredeyse tüm büyük yatırımlar yapay zeka (AI) alanına yönlendiriliyor. OpenAI ve Anthropic gibi laboratuvarlar, modellerini eğitmek için devasa hesaplama güçleri ve milyarlarca dolarlık fon gerektiriyor. Tam da bu faktör, sermayeleşme seviyelerini astronomik düzeylere çıkardı. Uzmanlara göre, yapay zeka alanındaki bu büyüme, 2000'li yıllardan sonraki teknolojik yükselişten kökten farklılık gösteriyor.

Tarihsel verilere baktığımızda, 2000 yılından bu yana Google (2004), Tesla (2010) ve Meta (2012) gibi şirketler halka arz edilmişti. Ayrıca LinkedIn, Slack ve WhatsApp gibi platformlar 20 milyar dolardan fazla bedelle satın alınmıştı. Ancak yeni nesil teknoloji şirketleri, uzun süre özel statüde kalarak iç pazarda değerlerini maksimum seviyeye ulaştırıyor. Örneğin Google, bugünkü şartlarda olsaydı, IPO sürecini çok daha geciktirir ve çok daha yüksek bir değerleme ile pazara girerdi.

Pazar altyapısı için sınav

Bu devlerin halka arzı sadece rekor değerler anlamına gelmiyor, aynı zamanda mevcut finansal altyapıyı da ciddi bir sınavdan geçiriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçen yıl ülkedeki tüm IPO gelirlerini sadece 70 milyar dolar olarak değerlendirmişti. Şimdi ise tek bir şirket, trilyonlarca dolarlık değerle pazara giriş yapıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu hesaplamalar sadece ABD şirketlerine ait olup, Çinli Alibaba gibi devler bu istatistiklere dahil edilmemiştir. Ayrıca iPhone veya Android gibi devrim niteliğindeki ürünler, halihazırda halka açık olan şirketlerin (Apple, Google) bünyesinde geliştirildiği için, bunların değeri bu IPO istatistiklerine yansımamaktadır. Yine de OpenAI ve SpaceX gibi bağımsız projelerin başarısı, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başladığını kanıtlıyor.

Özbekistanlı yatırımcılar ve teknoloji meraklıları için de bu süreçler büyük önem taşıyor. Küresel pazardaki bu kaymalar, yerel IT ekosistemini, uluslararası hibe akışlarını ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşma hızını dolaylı yoldan etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu üçlünün borsadaki hareketlerinin dünya ekonomisi haritasını yeniden çizeceği şüphesizdir.

OpenAISpaceXAnthropicIPOTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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