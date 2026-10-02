Apple, yapay zeka riskleri nedeniyle macOS güvenliğini artırıyor

Apple, macOS işletim sistemindeki “Full Disk Access” özelliği etrafında ek güvenlik kontrolleri getireceğini duyurdu. Bu karar, yapay zeka ajanlarının giderek yaygınlaşması ve bunlarla ilişkili yeni güvenlik risklerinin keskin bir şekilde artması üzerine alındı. Başlangıçta yedekleme işlemlerinin düzgün çalışması için tasarlanan bu özellik, artık gizliliği sağlamak adına daha katı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu değişikliklerin duyurulmasından birkaç gün önce bir gazeteci, Meta'nın Mac için geliştirdiği Muse uygulamasının kişisel mesajlarını okuduğunu iddia etmişti. Meta bu iddiayı reddetse de, olay kullanıcılar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Ayrıca Wired dergisi, ChatGPT uygulamasının Mac sürümündeki bir açığın, bilgisayar korsanlarına gizli verilere erişim hakkı verebileceğini ortaya çıkarmıştı.

Yapay zeka ajanları ve güvenlik tehditleri

Modern yapay zeka ajanları, bilgisayarda çalışırken kullanıcılara dosyalarına, mesajlarına ve diğer kişisel verilerine daha geniş erişim izni verme imkanı tanıyor. Ancak bu tür yetenekler, sistem ayarlarının değiştirilmesiyle gerçekleşiyor. Örneğin Muse uygulaması, kullanıcılara isteğe bağlı olarak “Full Disk Access” özelliğini açma imkanı sunuyor.

Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı açıklamada, bazı geliştiricilerin bu imkanı kullanıcıları riske atacak şekilde kullandığı belirtildi. Sonuç olarak sistemdeki tüm veriler, kullanıcının tam bilgisi dışında ifşa olabilir. Şirket, bu tür durumların önüne geçmek için gelecekte daha katı önlemler alınacağını bildirdi.

Yeni kontrol mekanizmaları

Yeni kurallara göre Apple, uygulamaya bu seviyede olağanüstü bir erişim izni vermek isteyen kullanıcıların, bunu yalnızca çok net ve bilinçli eylemlerle gerçekleştirebilmesini sağlayan kontrol mekanizmaları getirecek. Bu durum, kullanıcının veri güvenliği konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak.

Şirket yetkilileri, yapay zeka ajanlarının gelecekte daha akıllı ve otonom hale geleceği için bu tür izinlerle ilgili risklerin de önemli ölçüde artacağını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu sorunu çözmek şu anda en önemli görevlerden biri olarak görülüyor ve Apple, kullanıcılarının gizliliğini korumaya kararlılığını sürdürüyor.