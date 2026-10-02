Roberto Mancini Manchester City davası hakkında açıklamalarda bulundu

·3·Spor
Roberto Mancini Manchester City davası hakkında açıklamalarda bulundu

Manchester City'nin eski teknik direktörü Roberto Mancini, İngiliz kulübüne yönelik mali usulsüzlük iddiaları hakkında net bir duruş sergileyerek, ortaya çıkan hukuki sorunların kendi şahsi sorumluluğu olmadığını vurguladı. ESPN'in haberine göre, İtalyan çalıştırıcı "Maviler" ile Premier League'de ilk şampiyonluğunu kazanmış olmasına rağmen, kulübün şu an yaşadığı sorunlardan uzak durmaya çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hâlihazırda İtalya milli takımını çalıştıran Mancini, 2009-2013 yılları arasında Manchester City'de görev yapmıştı. Şu anda Premier League tarafından kulübün mali raporları yanlış sunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, tam da bu dönem sıkı bir inceleme altında bulunuyor. Ancak deneyimli teknik adam, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, bu durumun itibarını zedelemesinden endişe duymadığını belirtti.

Şüpheli sözleşmeler ve mali incelemeler

Mancini'nin ismi etrafındaki ana tartışma, 2018 yılında Der Spiegel tarafından sızdırılan belgelere dayanıyor. Buna göre, teknik direktörün Manchester City'den resmi olarak yıllık 1,45 milyon sterlin maaş almasına rağmen, Abu Dabi merkezli Al Jazira kulübünde danışman olarak aynı miktarda ek ücret aldığı iddia ediliyor.

The Telegraph'ın verilerine göre, bu şema aracılığıyla kulüp yaklaşık 12 milyon sterlin tutarındaki vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini atlatmayı başardı. Bu durum, Finansal Fair Play kurallarını aşmak için maaşın bir kısmının offshore üzerinden ödenmesi olarak değerlendiriliyor.

Teknik direktörün yanıtı ve pozisyonu

Ancak Roberto Mancini bu suçlamaları reddederek tüm hukuki ve mali sorumluluğu doğrudan kulübe yükledi. Bursa'da düzenlenen bir basın toplantısında, ortak sözleşmelerin varlığını inkar etmeden, bu durumun kendisinin değil, kulübün sorunu olduğunu açıkça ifade etti.

"Bu beni endişelendiren bir durum değil. Bu maalesef City'nin sorunu," diyerek deneyimli çalıştırıcı sosyal medya açıklamalarında da vurguladı. Böylece, Manchester City tarihinin en ciddi suçlamaları ve yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, takımın eski hocası bu tartışmalardan tamamen uzak olduğunu kesin bir dille belirtmeye devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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