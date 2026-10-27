Basra Körfezi'nden İsrail'e: İran'ın yeni hedeflerindeki dev tesisler nelerdir?

·105·Dünya
Basra Körfezi'nden İsrail'e: İran'ın yeni hedeflerindeki dev tesisler nelerdir?

Orta Doğu'da askeri hareketliliğin yeniden tırmanması durumunda İran, misilleme saldırılarının hedefi olacak stratejik altyapı tesislerinin kapsamlı bir listesini sundu. Bölgedeki ABD askeri üslerinin yanı sıra ulaşım, enerji, su temini, küresel iletişim ve ticaret ağlarını felç etmeyi amaçlayan hedefler belirlendi.

Açıklanan özel infografikte «Sıfır Saati Hedefleri» (Zero Hour Target) olarak İsrail ve Arap devletlerinin en büyük petrokimya sanayi kompleksleri ayrı bir haritada işaretlendi. Uzmanlar, bu tesislerin hedef alınmasının tüm bölgede benzeri görülmemiş bir insani ve ekonomik krize yol açacağı konusunda uyarıyor.

Tam felç stratejisi: Ulaşım, su ve dijital iletişim

İran tarafından açıklanan saldırı hedefleri, hayati öneme sahip yedi ana sektörü kapsıyor:

  • Ulaşım ve lojistik arterleri: Stratejik köprüler, demiryolu kavşakları, uluslararası havalimanları ve deniz limanları;

  • İletişim ve yüksek teknolojiler: Basra Körfezi'nin altından geçen kıtalararası su altı internet kabloları ile teknoloji ve yapay zeka (AI) şirketleri;

  • Enerji ve içme suyu temini: Dev deniz suyu arıtma tesisleri, büyük elektrik santralleri ve petrokimya işletmeleri;

  • Ticaret ve turizm sektörü: Uluslararası otel zincirleri ve en büyük alışveriş merkezleri.

«Zero Hour Target»: Haritaya giren sanayi devleri

Haritada İsrail ve komşu Arap devletlerinin en temel petrokimya ve gübre üreticisi işletmeleri net bir şekilde gösterilmiştir:

  • İsrail: Hayfa ve sahil bölgelerindeki Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd ve Haifa Group işletmeleri;

  • Suudi Arabistan: Dünya çapındaki SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh ve SHARQ sanayi kompleksleri;

  • Birleşik Arap Emirlikleri: ADNOC ulusal petrol şirketi, Borouge ve Fertiglobe kimya işletmeleri;

  • Katar: Gaz-kimya rezervlerini işleyen QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO ve QAFAC devleri;

  • Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün: Kuveyt'in PIC, EQUATE ve Kuwait Aromatics şirketleri; Bahreyn'in GPIC kompleksi; Ürdün'ün ana kimya işletmesi sayılan Arab Potash Company (APC).

Basra Körfezi'nden İsrail'e: İran'ın yeni hedeflerindeki dev tesisler nelerdir?

Askeri çatışmanın olası sonuçları

Yön

Hedef alınacak tesisler

Risk ve olası sonuçlar

Petrokimya sanayii

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Küresel piyasada yakıt ve mineral gübre fiyatlarında keskin artış

Su ve enerji

Arıtma tesisleri, elektrik santralleri

Körfez ülkelerinde içme suyu kıtlığı ve kitlesel elektrik kesintisi

İletişim ve internet

Basra Körfezi su altı kabloları, IT merkezleri

Uluslararası finansal sistemin ve internet trafiğinin kesilmesi

Lojistik

Uluslararası limanlar, havalimanları, köprüler

Bölge genelinde uluslararası deniz trafiğinin ve ticaretin durması

İranOrta DoğuZero Hour TargetPetrokimya SanayiiJeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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