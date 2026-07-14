Lucid Motors iflas iddialarını yalanladı: Şirketin geleceği tehlikede mi

·3·Teknoloji
Lucid Motors iflas iddialarını yalanladı: Şirketin geleceği tehlikede mi

ABD merkezli lüks elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, iflasın eşiğinde olduğu ve Chapter 11 (iflas koruma) sürecini başlatmayı planladığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Şirket yönetimi, yayılan bilgileri asılsız olarak nitelendirerek, şu anda finansal istikrarı korumak için yeterli kaynaklara sahip olduklarını vurguladı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Lucid Motors İletişim Direktörü Nick Twork, bu söylentileri "tamamen yalan" olarak değerlendirdi. Twork'e göre, şirketin son çeyrek raporları, operasyonel faaliyetleri gelecek yılın ortalarına kadar sürdürmek için yeterli likiditeye sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, iflas senaryolarını değerlendirmek üzere yönetim kurulu bünyesinde herhangi bir özel komite kurulmadığını da sözlerine ekledi.

Borsa piyasasındaki sert dalgalanmalar

İflas haberlerinin yayılmasının ardından Lucid hisseleri, Salı günkü işlemlerde yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Bloomberg News verilerine göre bu, şirketin tarihindeki en büyük günlük düşüş oldu. Resmi yalanlamanın ardından hisse fiyatları bir miktar toparlanarak hisse başına 4,72 dolara ulaşsa da, genel düşüş hala oldukça belirgin düzeyde.

Söylentilere göre danışmanlık firması AlixPartners, Lucid yönetimine ya iflas başvurusunda bulunmayı ya da şirketi özel sektöre devretmeyi tavsiye etti. Ancak Nick Twork, AlixPartners ile iş birliği yaptıklarını doğrulasa da, bu firmanın sadece operasyonel süreçleri güçlendirmek üzerine çalıştığını ve iflas konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Sektördeki zorluklar ve yeni strateji

Lucid Motors, yüksek teknolojili ve lüks elektrikli araçlarıyla tanınsa da pazarda yer edinme konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 3.953 araç teslimatı gerçekleştirdi; bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok düşük bir artış anlamına geliyor. Düşük talep nedeniyle Arizona'daki fabrikada üretim vardiyaları azaltıldı ve bu yıl 2.000'den fazla çalışan işten çıkarıldı.

Şirket şu anda temel odağını aşağıdaki stratejik hedeflere çevirmiş durumda:

  • Operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri optimize etmek;
  • Yıl sonuna kadar daha kompakt ve nispeten daha uygun fiyatlı yeni bir elektrikli SUV modelini tanıtmak;
  • Mevcut teknolojik üstünlüğü ticari başarıya dönüştürmek;
  • Üretim planlarını gerçek pazar talebine göre uyarlamak.
Bilgi olarak, AlixPartners daha önce Lordstown Motors ve Faraday Future gibi finansal zorluklar yaşayan elektrikli araç girişimleriyle de çalışmıştı. Ancak bu iş birlikleri her zaman başarılı sonuçlanmadı. Örneğin, Lordstown Motors sonunda faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalmıştı. Lucid Motors ise teknolojisi ve inovasyonlarıyla bu olumsuz eğilimi kırmayı umuyor.

Lucid MotorsElektrikli AraçİflasEkonomiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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