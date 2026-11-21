Kuzey Koreya «Bilgelik Çeşmesi» adında üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Sistem, bilimsel ve teknik soruları yanıtlamak ve metinleri çevirmek için tasarlandı. Ancak yeni teknolojinin yetenekleri oldukça kısıtlı: Kullanıcıların sosyo-politik konularda soru sormalarına izin verilmiyor.

Yapay zeka teknolojilerinin dünya genelinde hızla geliştiği bir dönemde Kuzey Kore de kendi sohbet botunu tanıttı. «Bilgelik Çeşmesi» («AI Service System 1.0») adlı sistem, kullanıcılara bilim ve teknik alanında bilgi sağlama ve Korece ile İngilizce arasında çeviri yapma imkanı tanıyor.

Ancak bu yapay zekanın en dikkat çekici yanı sadece görevleri değil, kullanımına getirilen kısıtlamalardır. Sistem ekranındaki uyarıda, belirli konularda soru sormanın yasak olduğu açıkça belirtiliyor.

«Bilgelik Çeşmesi» hangi görevleri yerine getiriyor?

Kuzey Kore'de geliştirilen üretken yapay zeka sistemi, sunulan bilgilere göre temel olarak pratik ve bilimsel-teknik amaçlara yöneliktir.

Temel yetenekleri şunlardan oluşuyor:

Bilimsel-teknik tavsiyeler: bilim ve teknikle ilgili soruları yanıtlamak.

Bilgi sağlama: çeşitli teknik ve bilimsel konuları açıklamak.

Metin çevirisi: Koreceden İngilizceye ve tersi yönde çeviri yapmak.

Üretken yanıtlar: kullanıcı sorgularına yapay zeka temelinde yanıt oluşturmak.

Bu açıdan sistemin görevleri, modern üretken sohbet botlarının bazı temel yeteneklerine benziyor. Ancak kesin teknik kapasitesi, hangi veri tabanını kullandığı ve hangi model temelinde çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Siyasi konularda soru sormak mümkün değil

«Bilgelik Çeşmesi» etrafındaki en büyük ilgi, kullanım kurallarıyla ilgili.

Sistem ekranında gösterilen uyarıya göre, kullanıcılar sosyo-politik konularla ilgili veya «uygunsuz» olarak değerlendirilen içerikte sorular sormamalıdır. Sohbet botunun sadece bilim ve teknik alanına giren sorgular için kullanılmasına izin veriliyor.

Bu kısıtlama, sistemin evrensel bir iletişim aracı olarak değil, belirli alanlarda uzmanlaşmış bir hizmet olarak tasarlandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, yasaklı konuların kesin listesi, bunların hangi kriterlere göre belirlendiği ve sistemin bu tür sorgulara nasıl yanıt verdiği hakkında ek bilgi verilmedi.

Kuzey Kore'nin yapay zeka alanındaki adımı

Yapay zeka günümüzde eğitim, tıp, sanayi, bilişim teknolojileri ve kamu yönetimi gibi birçok alanda kullanılıyor. Ülkeler ise bu teknolojileri kendi ihtiyaçlarına ve imkanlarına göre uyarlamaya çalışıyor.

Kuzey Kore'nin «Bilgelik Çeşmesi» sistemi de ülkedeki üretken yapay zeka kullanımı yönündeki adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ancak uluslararası ölçekteki popüler sohbet botlarıyla rekabet edip edemeyeceği hakkında şimdilik bir sonuca varmak zor. Bunun için sistemin teknik göstergeleri, veri tabanı, yanıt kalitesi ve mevcut yetenekleri hakkında daha fazla bilgi gerekiyor.

İlginç olan şu ki, Kuzey Kore yeni bir yapay zeka yaratmış olsa da, kullanıcıların neler hakkında soru sorabileceğini de önceden belirlemiş durumda. Bu durum, teknolojinin yeteneklerinin yanı sıra, kullanım alanının da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.