ABD'li hemşire ve deneyimli sporcu Dirdre Keane, hamilelik döneminde de belirlediği sportif hedeflere ulaşmaya devam etti. Hamileliğinin son aylarında dünyanın en büyük yedi maratonuna katılma planını gerçekleştirdi.

Yılın başında Keane, yedi prestijli maratonu tamamlamayı hedeflemişti. Ancak Mart ve Nisan aylarındaki antrenmanlar sırasında normalden daha fazla zorlandığını fark etti. Yapılan kontroller sonucunda hamile olduğu ortaya çıktı.

Kadın doğum uzmanıyla görüştükten sonra sporcu koşmaya devam etmeye karar verdi. Hamileliğinin 25. haftasında Sidney, 29. haftasında Berlin ve 31. haftasında Chicago maratonlarına katıldı.

En son sınav ise New York Maratonu oldu. Hamileliğinin belirgin olmasına rağmen Keane, 42,195 kilometrelik mesafeyi dört saatten kısa bir sürede tamamladı.

CNN'e verdiği röportajda, maraton güzergahının gelecekte bebeğini dünyaya getireceği hastanenin yanından geçtiğini söyledi. Start öncesinde eşiyle şakalaşarak, gerekirse o hastaneye girip doğum yapabileceğini konuştular.

Yarış boyunca eşi ona su vererek destek oldu. Keane, bu destek için eşine minnettar olduğunu belirtti.

Hikayesi, spor ve azim örneği olarak dikkat çekti. Ancak hamilelik döneminde fiziksel aktivitenin her kadının kendi sağlığına ve doktor tavsiyelerine göre değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.