İngiltere'nin York şehrinde bulunan Vikingler dönemine ait insan dışkısı, dünyanın en sıra dışı tarihi buluntularından biri olarak kabul ediliyor. "Lloyds Bank koproliti" olarak adlandırılan bu kalıntı, 1972 yılında bir banka binasının inşaatı sırasında keşfedildi.

Yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki buluntu, bugüne kadar ele geçirilen en büyük fosilleşmiş insan dışkılarından biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, kalıntının yaklaşık 1000-1200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirledi.

Analizler, o dönemdeki insanların ağırlıklı olarak et ve ekmek tükettiğini gösterdi. Ayrıca örnekte bağırsak parazitlerinin izlerine de rastlandı. Bu durum, Vikingler dönemindeki beslenme düzeni ve hijyen koşulları hakkında fikir edinilmesine yardımcı oluyor.

Sıra dışı tarihi eser, günümüzde York'taki Viking Müzesi'nde sergileniyor. Müze ziyaretçileri arasında büyük ilgi uyandıran eksponatlardan biri olarak dikkat çekiyor.