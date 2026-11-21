iPhone 19 çıkmayacak mı? Yıldönümü iPhone 20 Pro tasarımı ve sızdırılan özellikleri
Apple şirketinin 20. yıl dönümüne özel akıllı telefonu nasıl görünebilir? AppleTrack sızdırılan içeriden bilgiler doğrultusunda yeni iPhone'un ilk konsept görsellerini sundu. Görsellerde ekranın dört bir yanından kavisli, neredeyse çerçevesiz bir tasarım yer alıyor.
Tahminlere göre, 2027 sonbaharında iki farklı boyutta iPhone 20 ve iPhone 20 Pro tanıtılacak. Bu da Apple'ın iPhone 19 ismini atlayabileceği anlamına geliyor.
Yayılan son sızıntılar ve konsept renderlara göre, 2027 sonbaharında iPhone serisinin 20. yılı şerefine tanıtılacak olan iPhone 20 Pro, dört bir yandan kavisli, neredeyse çerçevesiz bir ekrana ve titanyum çerçeveli ince bir gövdeye sahip olacak. YouTube'daki AppleTrack kanalı ve tanınmış içeriden öğrenenlerin (örneğin, Ice Universe ve Bloomberg analisti Mark Gurman) paylaştığı bilgilere dayanan renderlarda, akıllı telefon tasarımındaki temel değişiklikler görülüyor.
Tasarım ve gövdedeki temel yenilikler
Dört taraftan kavisli cam (Quad-curved): Hem ön ekran hem de arka panel dört kenarından pürüzsüz bir şekilde bükülmüş olup, bu durum akıllı telefona tek parça cam görünümü veriyor. Ekran çevresindeki çerçeveler yaklaşık 1 mm seviyesine kadar incelerek önden bakıldığında neredeyse görünmez hale geliyor.
Titanyum çerçevenin dönüşü: Apple'ın Pro serisinde alüminyumdan vazgeçip tekrar titanyum çerçeveye dönmesi bekleniyor. Burada düz kenarların yerini, iPhone X ve ultra ince iPhone Air tarzındaki daha yuvarlak ve ince metal bir kenar alacak.
Ekran altına gizlenmiş Face ID: Face ID sensörlerinin tamamen ekran altına taşınması planlanıyor. Sonuç olarak, alışılagelmiş Dynamic Island çentiği önemli ölçüde küçülerek sadece ön kamera için küçük bir nokta şeklinde kalacak (bazı konseptlerde kamera da ekran altına gizlenmiş durumda).
Dokunmatik tuşlar: Geleneksel mekanik tuşlar yerine, basınca duyarlı ve titreşim (Taptic Engine) ile geri bildirim veren dokunmatik tuşlar yerleştirilebilir.
Özellik
Beklenen yenilik ve detaylar
Ekran ve çerçeve
Dört taraftan kavisli cam (Quad-curved), ~1 mm çerçeve; 6,4 inç (Pro) ve 7 inç (Pro Max)
Gövde ve tuşlar
Titanyum çerçeveye dönüş, yuvarlak/ince kenar, Taptic Engine geri bildirimli dokunmatik tuşlar
Ön kısım
Face ID'nin ekran altına taşınması, küçülmüş Dynamic Island veya ekran altı kamera
Dahili platform
2 nanometre A21 Pro çipi, Apple'ın kendi modemi, silikon anotlu batarya
Kamera
LOFIC teknolojili geniş dinamik aralıklı sensör ve 200 MP sensör testleri
Beklenen teknik özellikler
Ekran boyutları: İnce çerçeveler sayesinde gövde boyutunu aşırı büyütmeden ekran diyagonalinin iPhone 20 Pro'da 6,4 inç'e kadar, Pro Max versiyonunda ise 7 inç'e kadar genişlemesi tahmin ediliyor.
İşlemci ve batarya: Yeni 2 nanometre A21 Pro çipi, Apple'ın kendi modemi ve ince gövdeyi korumak için silikon anotlu (silicon-anode) yüksek kapasiteli batarya kullanılacağı belirtiliyor.
Kamera: Ana modül için geniş dinamik aralıklı (LOFIC teknolojili) yeni bir sensör ve 200 megapiksel sensör test ediliyor.
Not: Bu renderlar, şu an için ilk mühendislik prototipleri hakkındaki sızıntılara dayanan konseptlerdir. Resmi tanıtımın 2027 Eylül ayında yapılması beklendiğinden, nihai tasarımda bazı değişiklikler olabilir.
Sizce neredeyse çerçevesiz, dört tarafı kavisli tasarım ve 200 megapiksellik kamera, yıl dönümü iPhone'unu pazarda ne kadar öne çıkarır? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!
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