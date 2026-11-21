Apple şirketinin 20. yıl dönümüne özel akıllı telefonu nasıl görünebilir? AppleTrack sızdırılan içeriden bilgiler doğrultusunda yeni iPhone'un ilk konsept görsellerini sundu. Görsellerde ekranın dört bir yanından kavisli, neredeyse çerçevesiz bir tasarım yer alıyor.

Tahminlere göre, 2027 sonbaharında iki farklı boyutta iPhone 20 ve iPhone 20 Pro tanıtılacak. Bu da Apple'ın iPhone 19 ismini atlayabileceği anlamına geliyor.

Yayılan son sızıntılar ve konsept renderlara göre, 2027 sonbaharında iPhone serisinin 20. yılı şerefine tanıtılacak olan iPhone 20 Pro, dört bir yandan kavisli, neredeyse çerçevesiz bir ekrana ve titanyum çerçeveli ince bir gövdeye sahip olacak. YouTube'daki AppleTrack kanalı ve tanınmış içeriden öğrenenlerin (örneğin, Ice Universe ve Bloomberg analisti Mark Gurman) paylaştığı bilgilere dayanan renderlarda, akıllı telefon tasarımındaki temel değişiklikler görülüyor.