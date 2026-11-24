Küresel iklim değişikliği nedeniyle Arktik'teki buzullar hızla eriyor. Britanyalı start-up Real Ice, bu süreci yavaşlatmak amacıyla deniz buzlarını yapay olarak kalınlaştırma teknolojisini test ediyor. Bu gelişme The Guardian tarafından bildirildi.

Projenin temel fikri, kış aylarında buzun altındaki deniz suyunu pompalar yardımıyla yüzeye çıkarmaktan ibaret. Bunun için önce buz tabakasında özel delikler açılıyor. Ardından alttaki su buz yüzeyine pompalanıyor. Hava sıcaklığı çok düşük olduğu için su hızla donarak mevcut buz tabakasının üzerinde ek bir katman oluşturuyor.

Araştırmacılara göre, bu yöntemle kalınlaştırılan buz, yaz aylarında normalden daha uzun süre dayanabilir ve erime sürecini yavaşlatabilir.

Proje için ne kadar bütçe ayrıldı?

Britanya'nın Advanced Research and Invention Agency (ARIA) kuruluşu, Arktik buzlarını yeniden kalınlaştırmaya yönelik toplam 9,9 milyon sterlin değerindeki bir araştırma programını finanse ediyor. Bunun 3,5 milyon sterlini Real Ice start-up'ına ayrıldı.

Deneylerin Kanada'nın Nunavut bölgesinde üç kış mevsimi boyunca gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başlangıçta küçük alanlarda testler yapılacak ve sonuçlara göre deneyin kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Gelecekte su altı dronları devreye alınabilir

Projenin sonraki aşamalarında buz altında hareket edebilen otonom su altı dronlarının kullanılması planlanıyor. Bu dronlar buzda özel delikler açarak suyu otomatik olarak yüzeye çıkarabilir. Bu durum, insanların aşırı soğuk koşullarda uzun süre çalışma ihtiyacını azaltacaktır.

Real Ice şirketinin ilk hesaplamalarına göre, teknolojinin tüm Arktik ölçeğinde uygulanması yıllık yaklaşık 10 milyar dolara mal olabilir.

Bu yöntem gerçekten işe yarayacak mı?

Şimdilik teknolojinin küresel iklime etkisi tam olarak kanıtlanmış değil. Bilim insanları, kalınlaştırılan buzun yazın ne kadar süre dayanacağını, deniz ekosistemini nasıl etkileyeceğini ve yöntemin geniş alanlarda uygulanabilirliğini araştırıyor.

Bazı uzmanlar, deniz suyunun buz yüzeyine çıkarılmasının tuz, besin maddeleri ve mikroorganizma dengesini etkileyebileceği, ayrıca yerel doğa için beklenmedik sonuçlar doğurabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Araştırmacılar ise bu teknolojinin küresel ısınmaya karşı mücadelede sera gazı emisyonlarını azaltmanın yerini tutamayacağını vurguluyor. Yöntem şimdilik iklim değişikliğine karşı ek bir çözüm olarak inceleniyor.