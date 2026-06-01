Girişimci lehine 750 milyon som tahsil edildi

·67·Toplum
Girişimci lehine 750 milyon som tahsil edildi

Zorunlu İcra Bürosu'nun Almazar ilçe şubesi nezdinde, Taşkent bölgelerarası ekonomik mahkemesinin icra emrine istinaden, borçlu "R.T.S" LLC'den alacaklı "T.A." LLC lehine toplam 756 milyon 414 bin som tahsil edilmesine ilişkin icra takibi yürütülmüştür.

İcra belgesi uyarınca borçluya borcunu gönüllü olarak ödemesi için tanınan süre verilmiştir. Ancak bu süre zarfında borç ödenmediği için devlet icra memuru tarafından borçlunun banka hesaplarına ve şirket bilançosundaki varlıklarına yasal düzenlemeler çerçevesinde haciz konulmuştur.

Ayrıca, ortak kuruluşlarla yürütülen icra işlemleri sırasında borçluya ait araç arama çalışmaları sonucunda bulunarak yediemin otoparkına çekilmiştir.

Uygulanan zorunlu icra tedbirlerinin sonuçlarını anlayan borçlu, mevcut borcunu tamamen ödemiştir.

Tahsil edilen tutarlar alacaklının hesabına aktarılmış ve icra belgesi fiilen tamamlanmıştır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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