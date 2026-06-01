Kokand'da izinsiz araç buluşması düzenlemeye çalışan instablogera işlem yapıldı

·56·Toplum
Kokand'da izinsiz araç buluşması düzenlemeye çalışan instablogera işlem yapıldı

Fergana bölgesi Kokand şehrinde kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit edebilecek bir durumun önüne geçildi. Instagram'da blog yazarlığı yapan D.U.'nun izinsiz bir toplu etkinlik düzenlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre bloger, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de şehirdeki bir süpermarketin önünde özel plakalı araçların toplanması için bir video mesajı yayınladı. Ancak bu toplantı için gerekli izin alınmamıştı.

Kokand Şehri İçişleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonel çalışmalar sonucunda ihlalin önüne geçildi. Vatandaş D.U. ile bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bu sırada suç ortağı J.M.'nin içişleri görevlilerinin yasal taleplerine uymayarak direniş gösterdiği ve kamu düzenini bozduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak D.U. ve J.M. hakkında idari tutanaklar düzenlenerek dosya mahkemeye sevk edildi.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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