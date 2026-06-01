Bazı girişimcilerin nakit para ile alkol ve sigara satmasına izin verilecek

·57·Toplum
Bazı girişimcilerin nakit para ile alkol ve sigara satmasına izin verilecek

1 Haziran 2026 tarihinden itibaren belirli kategorilerdeki girişimciler için yeni kolaylıklar getiriliyor. Bu, bu yıl 26 Mayıs'ta imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmiştir.

Belgeye göre, otel ve yemek hizmeti sunan girişimcilerin alkol ve tütün ürünleri satışında nakit ödeme kabul etmelerine izin verilecektir.

Ayrıca, alkollü ürünler satın alındığında, bu işletmelerdeki dijital işaretleme kodları nihai tüketime sunulmuş sayılacaktır.

Yemek sektöründe, bazı çalışanların mobil uygulama aracılığıyla basitleştirilmiş bir prosedürle kaydedilmesi imkanı da yaratılmaktadır. Bu süreç aynı gün içinde ve belirli bir süre için gerçekleştirilebilir.

Bunun yanı sıra, ödenen KDV'nin bir kısmının iade edilme prosedürü de değişmektedir. Artık gelirin nakit veya nakitsiz olmasına bakılmaksızın, ödenen vergi tutarının yüzde 40'ı iade edilecektir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'da çocuklar için tehlikeli oyuncakların satıldığı tespit edildiBugün, 14:18HOHAN kamyonu kredi borcu nedeniyle açık artırmaya çıkarıldıBugün, 14:14ABD'de sokak yarışlarına katılan Özbekistanlılara hangi suçlamalar yöneltildi?Bugün, 12:3917 Yaşındaki Kızı "Damas" ile Kaçırmaya Çalışan Genç YargılandıBugün, 11:56Çocukların Hayatına Mal Olan Gece Yarışı: Korkunç Trafik Kazasının DetaylarıBugün, 11:36Çocuk arabasıyla yola çıkan blog yazarına para cezası kesildiBugün, 09:54
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı