Bazı girişimcilerin nakit para ile alkol ve sigara satmasına izin verilecek

1 Haziran 2026 tarihinden itibaren belirli kategorilerdeki girişimciler için yeni kolaylıklar getiriliyor. Bu, bu yıl 26 Mayıs'ta imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmiştir.

Belgeye göre, otel ve yemek hizmeti sunan girişimcilerin alkol ve tütün ürünleri satışında nakit ödeme kabul etmelerine izin verilecektir.

Ayrıca, alkollü ürünler satın alındığında, bu işletmelerdeki dijital işaretleme kodları nihai tüketime sunulmuş sayılacaktır.

Yemek sektöründe, bazı çalışanların mobil uygulama aracılığıyla basitleştirilmiş bir prosedürle kaydedilmesi imkanı da yaratılmaktadır. Bu süreç aynı gün içinde ve belirli bir süre için gerçekleştirilebilir.

Bunun yanı sıra, ödenen KDV'nin bir kısmının iade edilme prosedürü de değişmektedir. Artık gelirin nakit veya nakitsiz olmasına bakılmaksızın, ödenen vergi tutarının yüzde 40'ı iade edilecektir.