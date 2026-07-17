Rusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybetti

·40·Dünya
Rusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybetti

Rusya'da yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle üzücü olaylar meydana geliyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki benzin istasyonlarında sıra bekleyen iki yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Perm bölgesinde 80 yaşındaki bir erkek, Karelya'da ise 75 yaşındaki bir sürücü yakıt almak için uzun süre sıra beklerken yaşamını yitirdi. Ölüm nedenlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu olaylar, Rusya genelinde devam eden yakıt krizi ortamında gerçekleşiyor. Bazı bölgelerde sürücülerin benzin alabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Durumdan haberdar kaynaklara dayanan Reuters ajansının haberine göre, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları sonucunda Rusya'daki petrol rafinerilerinin kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ı devre dışı kaldı. Uzmanlar tam olarak bu faktörün ülkedeki yakıt arzını ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor.

RusyaBenzinYakıt KriziEkonomiDünya Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiYaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiBugün, 12:43Kanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıKanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıBugün, 11:57Trump'tan Şok Açıklama: «Çin 2020 Seçimlerine Müdahale Etti, Veri Çaldı»Trump'tan Şok Açıklama: «Çin 2020 Seçimlerine Müdahale Etti, Veri Çaldı»Bugün, 11:56Rusya'da göçmenler için telefon zorunlu mu? Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptıRusya'da göçmenler için telefon zorunlu mu? Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptıBugün, 11:50Türkiye'deki düğünde geline ve damada 1,54 milyar som değerinde takı takıldıTürkiye'deki düğünde geline ve damada 1,54 milyar som değerinde takı takıldıBugün, 11:50Orta Doğu alevler içinde: ABD, İran'ı art arda altıncı gece vurduOrta Doğu alevler içinde: ABD, İran'ı art arda altıncı gece vurduBugün, 11:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı