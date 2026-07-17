Rusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybetti

Rusya'da yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle üzücü olaylar meydana geliyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki benzin istasyonlarında sıra bekleyen iki yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Perm bölgesinde 80 yaşındaki bir erkek, Karelya'da ise 75 yaşındaki bir sürücü yakıt almak için uzun süre sıra beklerken yaşamını yitirdi. Ölüm nedenlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu olaylar, Rusya genelinde devam eden yakıt krizi ortamında gerçekleşiyor. Bazı bölgelerde sürücülerin benzin alabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Durumdan haberdar kaynaklara dayanan Reuters ajansının haberine göre, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları sonucunda Rusya'daki petrol rafinerilerinin kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ı devre dışı kaldı. Uzmanlar tam olarak bu faktörün ülkedeki yakıt arzını ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor.