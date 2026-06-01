Namangan'da suda kaybolan 23 yaşındaki genç aranıyor

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Namangan'da suda kaybolan 23 yaşındaki genç aranıyor

Namangan ili Pap ilçesinde 23 yaşındaki bir gencin sulara kapılarak kaybolduğu bildirildi. Olay, 28 Mayıs 2026 tarihinde dinlenme tesisinin içinden geçen "Çodaksoy" nehrinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç akrabalarıyla birlikte dinlenme tesisine gitmiş ve yüzmek amacıyla nehre girmişti. Dikkatsizlik sonucu suya batarak bir daha çıkamadı.

Şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına ilçe Acil Durumlar Müdürlüğü kurtarma ekipleri dahil edildi.

Söz konusu olayla ilgili olarak Pap İlçe Savcılığı tarafından soruşturma öncesi inceleme başlatıldı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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