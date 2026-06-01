“Son Zil” gününde 238 öğrencinin araç kullandığı tespit edildi

·57·Toplum
“Son Zil” gününde 238 öğrencinin araç kullandığı tespit edildi

“Son Zil” etkinlikleri gününde ülke genelinde öğrencilerin araç kullanmasıyla ilgili 238 vaka tespit edildi. Bu durum Devlet Trafik Güvenliği Hizmeti tarafından açıklandı.

Sabah 07:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, bazı öğrencilerin okullara araçla geldiği belirlendi. Bunlar arasında lise son sınıf öğrencilerinin yanı sıra 8-10. sınıf öğrencileri de bulunuyor.

Bazı durumlarda çocukların ebeveynlerine ait veya kiralık araçları kullandıkları görüldü. Harezm bölgesinde ise mezuniyet törenine araçla gelen kız öğrenciler tespit edildi.

Şu anda okul çevrelerinde trafik polisleri ve içişleri personeli güçlendirilmiş düzende görev yapmaktadır. Yetkililer, ebeveynlerden reşit olmayan çocuklarına araç kullanma izni vermemelerini talep ediyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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