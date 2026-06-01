Karşi'de romantik ilişki sonrası dolandırıcılık: 19 yaşındaki genç yargılandı

·335·Toplum
Karşi'de romantik ilişki sonrası dolandırıcılık: 19 yaşındaki genç yargılandı

Kaşkaderya bölgesinin Karşi şehrinde 19 yaşındaki bir gencin, güveni kötüye kullanarak kız arkadaşını kandırdığı ve değerli eşyalarını sattığı tespit edildi.

Aslen Kasbi ilçesinden olan gencin, Karşi'de yaşayan bir kızla romantik ilişki kurarak zamanla güvenini kazandığı öğrenildi. Gencin, dersleri için dizüstü bilgisayara ihtiyacı olduğunu söyleyerek kızı ikna ettiği belirtildi.

Daha sonra bu dizüstü bilgisayarı 1 milyon som karşılığında satıp parasını kendi ihtiyaçları için harcadı. Bununla yetinmeyen genç, bilgisayarı geri vereceğini söyleyerek kızı yalan vaatlerle buluşmaya çağırdı.

Buluşma sırasında kızın Redmi 10C model cep telefonunu da hileyle elinden alıp onu da sattı.

Söz konusu olayla ilgili yapılan yargılama sonucunda, Karşi Şehri Ceza Mahkemesi tarafından gence 1 yıl 11 ay süreyle ıslah edici çalışma cezası verildi.

Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, vatandaşlar arasında güven ve tedbir konularını yeniden gündeme getirdi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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