Olmazor'da bir trafo merkezinde yangın çıktı

Bugün, 1 Haziran'da Taşkent'in Olmazor ilçesinde bulunan trafo merkezlerinden birinde yangın meydana geldi. Konuyla ilgili başkent Acil Durumlar Müdürlüğü açıklama yaptı.

Belirtildiğine göre, saat 18:57'de Taşkent Şehri Acil Durumlar Müdürlüğü'ne Olmazor ilçesi, Kichik Halka Yolu Caddesi'ndeki trafo merkezinde bir transformatörün yandığına dair ihbar ulaştı.

Bunun üzerine kurtarma ekipleri olay yerine saat 19:01'de ulaştı. Yangın saat 19:12'de kontrol altına alındı ve 19:17'de tamamen söndürüldü.

Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Şu anda durum Taşkent Şehri Acil Durumlar Müdürlüğü tarafından tamamen kontrol altına alınmış durumda.