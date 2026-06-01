Olmazor'da bir trafo merkezinde yangın çıktı

·103·Toplum
Olmazor'da bir trafo merkezinde yangın çıktı

Bugün, 1 Haziran'da Taşkent'in Olmazor ilçesinde bulunan trafo merkezlerinden birinde yangın meydana geldi. Konuyla ilgili başkent Acil Durumlar Müdürlüğü açıklama yaptı.

Belirtildiğine göre, saat 18:57'de Taşkent Şehri Acil Durumlar Müdürlüğü'ne Olmazor ilçesi, Kichik Halka Yolu Caddesi'ndeki trafo merkezinde bir transformatörün yandığına dair ihbar ulaştı.

Bunun üzerine kurtarma ekipleri olay yerine saat 19:01'de ulaştı. Yangın saat 19:12'de kontrol altına alındı ve 19:17'de tamamen söndürüldü.

Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Şu anda durum Taşkent Şehri Acil Durumlar Müdürlüğü tarafından tamamen kontrol altına alınmış durumda.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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