Namangan'da trajedi: 23 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Namangan ili Pap ilçesi sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisinde trajik bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki bir genç, Çadaksoy nehrinde yüzerken boğularak hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre genç, akrabalarıyla birlikte dinlenmek için bölgeye gelmişti. Dinlendikleri sırada nehre giren genç, dikkatsizlik sonucu sudan çıkamadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre olay çok kısa sürede gerçekleşti ve çevredekiler hemen yardım etmeye çalıştı. Ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uzmanlar tarafından genci bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda olayla ilgili soruşturma süreci de başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz mevsiminde vatandaşlardan bilinmeyen ve denetimsiz su kaynaklarında yüzerken güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya uymalarını ve kuralları ihlal etmemelerini rica ediyor.