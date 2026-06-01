Borç kavgası kanlı bitti: Bir grup şahıs 21 yaşındaki genci darp etti

·238·Toplum
Borç kavgası kanlı bitti: Bir grup şahıs 21 yaşındaki genci darp etti

Namangan şehrinde borç meselesi yüzünden çıkan kavga kamuoyunun dikkatini çekti. Bir grup şahsın 21 yaşındaki bir genci darp ederek yaraladığı öğrenildi.

Olay 31 Mayıs günü şehrin "Dashtbog" mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, Yeni Namangan ilçesinde ikamet eden birkaç vatandaş ile mağdur arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine birkaç kişi gence karşı güç kullandı. Sonuç olarak mağdur hafif şekilde yaralandı.

Kolluk kuvvetleri tarafından olaya karışanların kimlikleri tespit edilerek, durumla ilgili yasal süreç başlatıldı ve ceza davası açıldı.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun holiganlık ile ilgili maddesi uyarınca işlem başlatıldığı ve ön soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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