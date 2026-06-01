Taşkent'in Almazar ilçesindeki bir trafo merkezinde yangın çıktı

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Taşkent'in Almazar ilçesindeki bir trafo merkezinde yangın çıktı

Yazın ilk günü, başkentimizin Almazar ilçesi sakinlerine beklenmedik heyecanlı anlar yaşattı, değerli takipçilerimiz. Bugün, 1 Haziran akşamı, ilçedeki büyük elektrik trafo merkezlerinden birinde teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Şehir Acil Durumlar Baş Müdürlüğü'nün nöbetçi birimine gelen acil ihbara göre, saat 18:57'de Kichik Halka Yolu caddesi kenarında bulunan elektrik şebekesi tesisinde yoğun alev ve duman yükseldi.

Başkentimizin cesur ve azimli itfaiyecileri, haber alınır alınmaz harekete geçti! Sayfamızdan ayrılmayın; alevlerin ne kadar sürede kontrol altına alındığını, elektrik kesintisi yaşanan mahallelerin listesini ve ışıkların yeniden yanması için yürütülen acil kurtarma-onarım çalışmalarının detaylarını sizlerle yakından paylaşacağız!

Hızın sonucu: Alevler birkaç dakikada kontrol altına alındı

İhbarın ardından sadece 4 dakika sonra — saat 19:01'de Acil Durumlar Bakanlığı'nın özel yangın söndürme ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine ulaştı. Cesur kurtarıcıların becerisi ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler saat 19:12'de tamamen çevrelendi ve saat 19:17 itibarıyla yangın tamamen söndürüldü.

En sevindirici tarafı: Dilsiz düşmanla yürütülen şiddetli mücadele sırasında kimse yaralanmadı, yanık veya mağduriyet vakası kaydedilmedi. İnsanlar sağlıklı ve güvende!

Elektrik kesintileri: Hangi mahalleler elektriksiz kaldı?

Yangın kısa sürede söndürülmüş olsa da, «Vistavochnaya» olarak adlandırılan bu trafo merkezindeki teknik arıza, ilçenin birçok bölgesinde elektrik enerjisi arzının geçici olarak kesilmesine neden oldu. Almazar İlçe Belediyesi tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, şu dakikalarda aşağıdaki mahallelerde geçici kesintiler yaşanmaktadır:

  • «Quyosh» ve «Orzu» mahalleleri;

  • «Universitet», «Ziyo» ve «Ziyokor» bölgeleri;

  • «Zamondosh», «Alon», «Chustiy» ve «Chig‘atoy Darvoza» mahalleleri.

Hasarın boyutu ve onarım çalışmaları

Bu talihsiz arıza nedeniyle yaşanan geçici aksaklıkların boyutu oldukça büyük olup, belediye bu rakamları açıkladı:

🌐 Tüketici kategorisi

📊 Geçici olarak elektriksiz kalanların sayısı

Konutlar

6 200 hane

Tüzel girişimciler

807 ticari işletme

Sosyal tesisler

18 kurum (hastane, kreş vb.)

Gençlik merkezleri

Öğrenci yurtları

Değerli başkentliler ve ilçe sakinleri, endişelenecek hiçbir durum yok! Şu dakikalarda alanın en deneyimli uzmanlarından oluşan özel acil durum ekipleri olay yerinde gece gündüz çalışmaktadır. Arızaları kısa sürede gidermek ve evlere ışığı (elektrik enerjisini) geri getirmek için tüm güçler seferber edilmiştir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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