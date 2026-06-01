Olmazor ilçesinde transformatör yandı

Bugün, 1 Haziran günü Taşkent şehrinin Olmazor ilçesinde, Küçük Çevre Yolu caddesinde bulunan bir trafo merkezinde transformatör yandı.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın (FVV) verilerine göre, kurtarma ekipleri saat 19:01'de olay yerine ulaştı ve yangın 19:12'de kontrol altına alındı. Şu anda yangını tamamen söndürme çalışmaları devam etmektedir.