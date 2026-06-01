Olmazor ilçesinde transformatör yandı

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Olmazor ilçesinde transformatör yandı

Bugün, 1 Haziran günü Taşkent şehrinin Olmazor ilçesinde, Küçük Çevre Yolu caddesinde bulunan bir trafo merkezinde transformatör yandı.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın (FVV) verilerine göre, kurtarma ekipleri saat 19:01'de olay yerine ulaştı ve yangın 19:12'de kontrol altına alındı. Şu anda yangını tamamen söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Olay sonucunda yaralananlar hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Durum, Acil Durumlar Departmanı tarafından tamamen kontrol altına alınmıştır.

Ayrıca yangın nedeniyle Şeyhontohur ve Olmazor ilçelerinin bazı bölgelerinde — yaklaşık 6200 konut ve 800'den fazla tüzel kişilikte — elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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