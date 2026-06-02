Telegram'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi

Telegram mesajlaşma uygulamasında, hesabın yakında silineceğine dair sahte mesajların yayıldığı öğrenildi. Dolandırıcılar, kullanıcılara hesap silme talebi alındığına dair bildirimler gönderiyor.

Bu mesajlarda, engellemeyi veya silme işlemini «iptal etmek» için bir bağlantıya tıklanması öneriliyor. Ancak bağlantıya tıklanması durumunda kullanıcı hesabına erişimini kaybedebilir.

Uzmanlar, Telegram'ın resmi servis botlarının «Son görülme» durumuyla görünmediğini belirtiyor. Bu nedenle, bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve şüpheli bağlantıların açılmaması tavsiye ediliyor.

Kullanıcılardan, yakınlarını ve tanıdıklarını da bu dolandırıcılık yöntemi hakkında uyarmaları isteniyor.