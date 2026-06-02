Sergeli'deki vahşi cinayetin şüphelisi tutuklandı

·484·Toplum
Sergeli'deki vahşi cinayetin şüphelisi tutuklandı

Başkentimizin Sergeli ilçesinde iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan vahim olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Başsavcılık tarafından söz konusu cinayet vakasıyla ilgili resmen ceza davası açıldı.

Edinilen bilgilere göre, trajedi bu yılın 21 Mayıs tarihinde meydana gelmiş olup, olayda 2004 doğumlu genç bir kız ile 1975 doğumlu Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetmiştir.

Söz konusu acı olayla ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 97. maddesinin 2. fıkrası (Kasten adam öldürme) uyarınca ceza davası açılmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonel tedbirler sonucunda, suçu işlediğinden şüphelenilen 1998 doğumlu şahıs usulüne uygun olarak yakalanmış ve tutuklanmıştır.

Adaletin tecelli etmesi ve işlenen suçun tüm detayları ile nedenlerinin tam olarak aydınlatılması amacıyla soruşturma işlemleri sıkı denetim altında devam etmektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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