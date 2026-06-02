Taşkent'te Özbekistan'ın ilk interaktif çocuk müzesi açıldı

Başkentimizin sakinleri ve misafirleri, özellikle de minikler için harika bir haber! Taşkent'teki görkemli İslam Medeniyeti Merkezi'nde eşsiz bir tarihi olay yaşandı. Dünyaca ünlü İngiliz kuruluşu «1001 Inventions» ile yakın iş birliği içinde kurulan, ülkemizdeki ilk interaktif çocuk müzesi resmen kapılarını açtı.

Bu eşsiz mekan, ağırlıklı olarak 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış olup, çocukların sıkıcı derslerden uzak bir şekilde, karmaşık bilimleri ve zengin tarihimizi eğlenceli oyunlar aracılığıyla kolayca kavramalarını sağlamaktadır.

Müzenin en dikkat çekici ve yenilikçi yönleri

Buraya adım atan her çocuk kendini sihirli bir bilim dünyasına düşmüş gibi hissedecek. Proje kapsamında aşağıdaki modern imkanlar geliştirilmiştir:

Sanal buluşmalar ve dijital dünya: Çocuklar, ülkemizden yetişen büyük alimler; tıp sultanı İbn-i Sina, ansiklopedist Biruni, astronomi ustaları Fergani ve Mirzo Uluğbey'in özel olarak oluşturulmuş dijital avatarlarıyla canlı etkileşime girebilecekler.

VR teknolojileri ve kadim tıp: Müzede en son model sanal gerçeklik (VR) ekipmanları, özellikle yenilikçi ICAROS sistemi kurulmuştur. Bunun yardımıyla çocuklar, geçmişin tıp sırlarını ve temellerini modern dijital çözümlerle birleştirerek deneyimleyecekler.

Yaratıcı ve uygulamalı çalışmalar: Ziyaretçiler sadece izleyici olmakla kalmayacak, aynı zamanda dijital grafiti çizme, sihirli animasyonları hareket ettirme ve tarihi icatları kendi elleriyle test etme şansına sahip olacaklar.

Her şey uluslararası standartlarda

Bu mekanda yabancı misafirler için de tüm imkanlar sağlanmıştır. Müze genelindeki ilginç geziler ve turlar üç dilde — Özbekçe, Rusça ve İngilizce yüksek seviyede yürütülmektedir.

En önemlisi, ebeveynler çocuklarının güvenliği konusunda hiç endişelenmesinler. Miniklerin müze içindeki güvenli hareketini ve her grubu dikkatle takip etmesi için özel eğitim almış kalifiye personel görevlendirilmiştir.

Yaz tatilinde çocuklarınıza hem bilgi hem de unutulmaz bir neşe katmak istiyorsanız, bu yeni interaktif müzeyi mutlaka ziyaret edin! Yenilikleri bizimle takip etmeye devam edin.