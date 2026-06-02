Taşkent'te otobüs ve BYD karıştığı trafik kazası meydana geldi

Taşkent şehrinin Mirabad ilçesinde 2 Haziran günü yolcu otobüsü ve binek otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Konuyla ilgili «Toshshahartransxizmat» basın servisi açıklama yaptı.

Bildirildiğine göre olay saat 15:28 sularında Nukus ve Taras Şevçenko caddelerinin kesişiminde yaşandı. 16 numaralı güzergahta seyreden Yutong marka otobüs, Taras Şevçenko caddesine sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen BYD marka otomobille çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kaza, binek otomobil sürücüsünün kavşaktaki trafik ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen durmayıp hareket etmesi sonucu meydana geldi.

Olay sonucunda her iki sürücü de acil tıp ekiplerinin gözetiminde 1 Nolu Cumhuriyet Klinik Hastanesine kaldırıldı. Trafik kazası, başkent Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenliği birimi tarafından belirlenen prosedürlere göre kayıt altına alındı.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 yılının ilk üç ayında Özbekistan'da kaydedilen trafik kazalarının yüzde 31,4'ü ölümle sonuçlanmıştır. Rapor döneminde ülke genelinde toplam 1.102 trafik kazası kaydedilmiş olup, bunların 346'sı trajik sonuçla, yani ölümle bitmiştir.