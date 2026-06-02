Vatandaş yurt dışında eğitim alabilmek için nafaka borcunu ödemek zorunda kaldı

Şayhantahur ilçeler arası hukuk mahkemesinin mahkeme emri uyarınca, borçlu N.I.'den alacaklı B.M. lehine bir çocuğunun bakımı için aylık gelirinin 1/4'ü oranında nafaka tahsil edilmesine ilişkin icra belgesi, Büronun Şayhantahur ilçe şubesine ulaştı.



İcra belgesi kapsamında devlet icra memuru tarafından gerekli işlemler yürütülmüş, borçluyu uyarmak amacıyla ikametgahına defalarca gidilmiştir. Ancak borçlu evde bulunamadığından, ebeveynleri resmi olarak uyarılmıştır.



Yürütülen icra işlemleri sırasında, borçlunun 19 ay boyunca nafaka ödemediği ve sonuç olarak 29 milyon som tutarında borç biriktiği tespit edilmiştir.



Ayrıca borçlu N.I.'nin Mısır'da eğitim gördüğü öğrenilmiş ve yurt dışına çıkış hakkı geçici olarak kısıtlanmıştır.



Alınan zorunlu icra önlemleri ve yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucunda, borçlunun ebeveynleri tarafından çocuğun yurt dışında eğitimine devam edebilmesi için nafaka borcunun tamamı ödenmiştir.