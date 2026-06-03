Çocuk arabasıyla yola çıkan blog yazarına para cezası kesildi

Özbekistan'da trafik ile ilgili sıra dışı bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, bir blog yazarının çocuklar için tasarlanmış küçük bir elektrikli arabayla taşıt yoluna çıkarak seyrettiği görüldü.

Bu eylem kısa sürede kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Olay incelenerek blog yazarı trafik kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu ve kendisine para cezası uygulandı.

En ilginç yanı ise çocuklar için üretilen oyuncak arabanın da müsadere edilerek otoparka çekilmesi oldu. Bu durum birçok kullanıcıya beklenmedik ve biraz komik gelse de aslında trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Video sosyal medyada hızla yayılarak geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Kimileri durumu espriyle karşılarken, diğerleri bu tür vakaların trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

Uzmanlar ise oyuncak da olsa her türlü taşıtın genel yollarda seyretmesinin tehlikeli olduğunu ve bu tür durumlarda kurallara kesinlikle uyulması gerektiğini hatırlatıyor.