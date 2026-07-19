ABD'nin Baltimore şehrinde yol çöktü, bir otomobil su dolu çukura düştü
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ABD'nin Baltimore şehrinde bir toprak çökmesi olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yol kenarında büyük bir çukur oluştu.
Kısa süre içinde çukur suyla doldu. O sırada bir otomobil çukura düştü. Aracın içinde 50 yaşında bir kadın bulunuyordu.
Neyse ki kadın, zamanında araçtan çıkmayı başardı. Olayda yara almadığı belirtiliyor.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Uzmanlar su borusundaki arızayı gidermek ve yolu onarmak için çalışmalara başladı.
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