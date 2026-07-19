Tuchel Fransa galibiyeti sonrası uyardı: Fark henüz kapanmadı

·42·Spor
Tuchel Fransa galibiyeti sonrası uyardı: Fark henüz kapanmadı

İngiltere, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti ancak Thomas Tuchel bu sonucun ardından temkinli konuştu. Alman teknik adam, 'Üç Aslan'ın dünyanın en iyi takımlarına yaklaştığını kabul etse de, tek bir galibiyetin tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Ona göre Fransa karşısında alınan tarihi zafer sadece ilk adım. İngiltere'yi sırada başka ciddi sınavlar bekliyor.

«Farkı kapatma şansımız var»

Tuchel, Fransa'nın son yıllarda dünya futbolunun en istikrarlı milli takımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

«Sekiz yıl önce Fransa dünya şampiyonu oldu, dört yıl önce ise final oynadı. Aramızda küçük bir fark var ama bu bir sorun değil. Bunu kapatmak istiyoruz» dedi.

İngiltere, Fransa'yı on golün atıldığı dramatik bir maçta mağlup ederek 1966'daki şampiyonluktan bu yana en iyi derecesini elde etti. Bu aynı zamanda Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçı oldu.

Fransa galibiyeti sadece bir başlangıç

Tuchel, bronz madalyayı İngiltere'nin üst düzey takımlara yaklaşma yolundaki ilk önemli sonuç olarak değerlendirdi.

«Dün de söylediğim gibi, bugünkü maç farkı kapatma yolunda atılan ilk adımdı. Bunu başardık, onları yendik» ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda teknik adam, rakiplerin de yerinde saymayacağını hatırlattı. İngiltere gelişirken Fransa, İspanya ve diğer lider takımlar da üstünlüklerini korumak için çaba gösterecek.

Bu nedenle Tuchel için temel görev, tek bir sansasyonel galibiyeti istikrarlı sonuçlara dönüştürmek. Fransa'ya karşı sergilenen ofansif oyun takımın büyük potansiyelini gösterdi ancak ikinci yarıda yenen dört gol, savunmadaki sorunların devam ettiğini ortaya koydu.

Sıradaki büyük sınav: İspanya

İngiltere'nin üst düzey takımlarla bir sonraki ciddi karşılaşması UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı olacak.

İspanya ile yapılacak maç, Tuchel'in öğrencilerinin Fransa galibiyetinden sonra gerçekten yeni bir seviyeye çıkıp çıkmadığını gösterecek. İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile aynı grupta mücadele etmesi bekleniyor.

«Bir sonraki fırsat Uluslar Ligi'ndeki İspanya maçı. Farkı kapatmaya devam etmeliyiz» dedi Tuchel.

Yarı finalin acısı hala taze

Bronz madalyaya rağmen İngiltere kampında Arjantin'e karşı kaybedilen yarı finalin üzüntüsü devam ediyor. Tuchel, finali izlemenin oyuncular ve teknik ekip için kolay olmayacağını kabul etti.

«Yarın final oynanırken içimiz yine yanacak. Bu duyguyu unutmak zaman alacak» dedi.

Buna rağmen teknik adam, takımın Fransa'ya karşı gösterdiği iradenin moralini bozmadığını, aksine geleceğe dair inancını artırdığını belirtti.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak değil ama 60 yıl sonra tekrar madalya ile tamamladı. Şimdi Tuchel için asıl görev başlıyor: Bronzun tesadüfi bir başarı olmadığını sonraki turnuvalarda kanıtlamak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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