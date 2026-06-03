17 Yaşındaki Kızı "Damas" ile Kaçırmaya Çalışan Genç Yargılandı

Buhara Vilayeti Alat İlçesi'nde, reşit olmayan bir kızı evliliğe zorlamak amacıyla kaçırmaya çalışan genç yargılandı.

Mahkeme belgelerine göre, N. adlı genç Şubat 2025'te Telegram üzerinden 2007 doğumlu R. ile tanıştı ve kendisiyle düzenli olarak iletişim kurdu.

Bu yılın 12 Şubat günü Alat İlçesi'ndeki bir mahallede buluştuklarında N. kıza birlikte kaçmayı teklif etti. R.'nin kabul etmemesi üzerine, kızı zorla "Damas" aracına bindirip kaçırmaya çalıştı.

Kız direnerek ayağını arabanın kapısına dayadı. O sırada çevredekiler duruma müdahale etti ve kız kurtarıldı.

Adli tıp raporu sonucunda, mağdurun omuz, ön kol, uyluk ve baldır bölgelerinde hafif vücut yaralanmaları tespit edildi.

Mahkemede N. suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti. Mağdur ise onu affetmeyeceğini ve barışmayacağını ifade etti.

Mahkeme kararıyla N., Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde öngörülen suçu işlemekten suçlu bulunarak 2 yıl hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırıldı.

Ayrıca kendisine internet kullanmama, toplu etkinliklere katılmama, alkollü içecek tüketmeme ve Buhara Vilayeti sınırları dışına çıkmama gibi kısıtlamalar getirildi.