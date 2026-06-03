ABD'de sokak yarışlarına katılan Özbekistanlılara hangi suçlamalar yöneltildi?

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde düzenlenen özel operasyonda 6 Özbekistan vatandaşı gözaltına alındı. Şahısların sokak yarışlarına ve tehlikeli araç manevralarına katıldıklarından şüpheleniliyor.

Olayın Paycor Stadyumu çevresindeki otoparkta meydana geldiği bildirildi. Tanıklar, bazı sürücülerin araçlarıyla "donut" ve "burnout" gibi tehlikeli hareketler yaptığını ifade etti.

Stadyum güvenlik birimi, polise Audi, BMW, Mustang ve Challenger marka araçların şüpheli şekilde hareket ettiğini ihbar etti. Bunun üzerine polis bölgeyi drone ile izleyerek çıkış yollarını kontrol altına aldı.

Sonuçta A. Valiyev, M. Esenova, M. Zaburova, B. Hamidullayev, D. Nurmatov ve T. Nurmatov gözaltına alındı. Şahıslara özel mülke izinsiz girme suçu yöneltildi.

Ayrıca Temur Nurmatov'a sokak yarışı düzenlemek suçundan ek iddianame sunuldu. Mahkemede şüpheliler suçlamaları reddetti. Her biri için 2.500 dolar kefalet bedeli belirlendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şüpheliler halen gözaltında tutuluyor.