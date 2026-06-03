Özbekistan'da çocuklar için tehlikeli oyuncakların satıldığı tespit edildi

gereklilikleri karşılamadığı tespit edildi. Uzmanlar tarafından yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, bazı ürünlerde çocuk sağlığı için risk oluşturabilecek eksiklikler ortaya çıkarıldı.

Teknik Düzenleme Alanında Kontrol Müfettişliği Cizzah Bölge Müdürlüğü ve sağlık hizmeti uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen denetim alışverişleri sırasında Çin menşeli birkaç oyuncak numunesi incelendi.

Kontrol için alınan “Elastik sarmal ipli top”, “Pinch” ticari markalı kedi pençesi şeklindeki oyuncak ve Avengers süper kahraman ürünleri özel laboratuvarlarda test edildi.

Analizler sırasında ürünlerde keskin kimyasal koku bulunduğu, dış kaplamanın neme dayanıksız olduğu, küçük parçaların yeterince sağlam tutturulmadığı ve mekanik etkilere dayanıklı olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı numunelerde formaldehit miktarının belirlenen normun üzerinde olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, formaldehitin solunum sistemi, gözler ve cilt üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtmektedir. Bu maddenin alerjik durumlara yol açabileceği ve çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturabileceği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, oyuncaklardaki küçük detayların kolayca ayrılması, küçük yaştaki çocuklar için başka bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Zira bu tür parçaların yutulması veya yaralanmalara neden olması mümkündür.