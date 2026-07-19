ABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladı

·35·Teknoloji
ABD'de yapay zekaya karşı geniş çaplı protestolar başladı

ABD'nin 42 eyaletinde, yapay zeka (AI) sistemlerine hizmet veren veri işleme merkezlerinin (veri merkezleri) inşasına karşı kitlesel protestolar düzenlendi. HumansFirst hareketi tarafından organize edilen bu gösteriler, ülke tarihinde yapay zeka altyapısına karşı gerçekleştirilen ilk ulusal çaplı eylem olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reuters ajansının verilerine göre, toplam 142 ayrı eylem kapsamında vatandaşlar; Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft ve Elon Musk'ın xAI gibi teknoloji devleri tarafından yürütülen projelere karşı tepkilerini dile getirdiler. Aktivistler, bu devasa tesislerin hızla inşa edilmesinin yerel kaynaklar, özellikle enerji sistemi ve su temini üzerinde aşırı bir yük oluşturmasından endişe ediyor.

Kaynak kıtlığı ve halkın tepkisi

Göstericiler ellerinde «Bize veri değil, su lazım» ve «Georgia eyaleti yapay zekanın hiper ölçekli merkezleri için oy vermedi» yazılı pankartlar taşıdılar. Sorun şu ki, modern AI sistemlerinin eğitimi ve çalışması için kullanılan sunucular çok büyük miktarda elektrik enerjisi tüketiyor ve soğutma sistemleri için milyonlarca litre temiz suya ihtiyaç duyuyor.

HumansFirst organizatörleri, bu hareketin farklı siyasi görüşlere sahip insanları birleştirdiğini vurguluyor. Onları ortak bir amaç — yeni teknolojik tesislerin kendi şehirleri ve kırsal bölgelerinin ekolojisi ile yaşam tarzları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma arzusu — bir araya getiriyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan anketler de halk arasında bu konuda endişelerin yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece üçte biri ülkedeki veri merkezi inşaat hızını destekliyor. Katılımcıların sadece yüzde 14'ü, böyle bir tesisin kendi yaşadıkları şehir bölgesinde inşa edilmesine onay verdiğini belirtti.

Sektör temsilcilerinin tepkisi

Teknoloji sektörü temsilcileri ise bu eleştirileri reddetmeye çalışıyor. Veri Merkezleri Koalisyonu Başkanı Josh Levy, sektör temsilcilerinin yerel yönetimler ve halkla yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti. Ona göre şirketler, yeni tesislerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve bunları bölgesel altyapıya güvenli bir şekilde entegre etmek için önlemler alıyor.

Buna rağmen, yapay zeka yarışı kızıştıkça büyük şirketler kapasitelerini artırmak zorunda kalıyor. Bu durum, gelecekte teknolojik ilerleme ile doğal kaynakların korunması arasındaki çatışmanın daha da derinleşeceğine işaret ediyor. Dijital ekonomisini geliştiren ülkeler için de ABD'deki bu durum, enerji verimliliği ve ekolojik dengeyi koruma konusunda önemli bir ders olabilir.

ABDYapay ZekaVeri MerkeziEkolojiHumansFirst
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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