Javohir Ummataliyev Manchester'da rakibini nakavt etti (video)

Özbekistanlı boksör Javohir Ummataliyev, profesyonel ringdeki ikinci maçında da ikna edici bir galibiyet aldı. Amatörlerde dünya şampiyonu olan Polonyalı Damian Drabik'i ikinci rauntta nakavt etti.

Manchester'daki galibiyet, Ummataliyev'in profesyonel bokstaki başarılı serisini sürdürdü.

Maç ikinci rauntta sona erdi

Profesyonel boks gecesi, Manchester'daki Co-op Live Arena'da gerçekleşti.

Yarı ağır sıklette düzenlenen altı rauntluk maçta Javohir Ummataliyev, Damian Drabik ile karşı karşıya geldi.

Özbekistanlı sporcu, ilk raunttan itibaren kontrolü eline aldı. İkinci rauntta ise rakibine indirdiği belirleyici darbelerle maçı erken bitirdi.

Profesyonel ringdeki ikinci galibiyet

Bu, Javohir Ummataliyev'in profesyonel bokstaki ikinci maçıydı. İlk maçında da rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Böylece Özbek boksörün profesyonel ringdeki istatistiği iki maçta iki galibiyete ulaştı.

Ummataliyev'in ikinci maçını da nakavtla bitirmesi, yeni disiplinine ne kadar hızlı uyum sağladığını gösterdi.

Dünya şampiyonundan büyük beklentiler var

Javohir Ummataliyev, amatör bokstaki başarılarıyla tanınıyor. Mevcut dünya şampiyonunun profesyonel bokstaki ilk adımları da oldukça güven verici.

Şimdi tüm gözler bir sonraki maçının ne zaman ve kime karşı olacağına çevrildi. Manchester'daki nakavttan sonra Ummataliyev, profesyonel boksta da ciddi bir isim olabileceğini bir kez daha kanıtladı.